Rozpoczął się festiwal Transatlantyk 2021

Jak przypomniał prowadzący galę krytyk filmowy Tomasz Raczek, "kiedyś festiwal Transatlantyk rozpoczął swój rejs w Poznaniu, a później przybił do Łodzi". "Potem na krótko zacumował w Katowicach i dzisiaj pojawił się w Warszawie. Mam nadzieję, że na dłużej, ponieważ będziemy dzisiaj świadkami zarzucenia kotwicy i okaże się, jak mocna będzie ta kotwica i na jak długo zatrzyma Transatlantyk w Warszawie, czego pewnie wszyscy byśmy sobie życzyli" - zaznaczył.



Jan A.P. Kaczmarek: Nowy dom dla Oscara

Dodał, że Transatlantyk "to wyjątkowy festiwal filmowy, który przyzwyczaił nas już do tego, że łączy nie tylko filmy europejskie i amerykańskie ponad oceanem, ale także, że łączy film z muzyką, pokazując rolę muzyki w filmie". "Przy okazji pokazuje możliwość współistnienia wielu różnych sztuk na pokładzie tego samego Transatlantyku. To jest wyjątkowość tego festiwalu. W tym roku - w nieco okrojonej formie, bo pandemia zrobiła swoje - ale jednak ta różnorodność zostanie podtrzymana" - zapewnił Raczek.

W trakcie uroczystości odsłonięto statuetkę Oscara, którą przekazał KinoGramowi twórca i dyrektor festiwalu Transatlantyk Jan A.P. Kaczmarek. Kompozytor otrzymał ją w 2005 r. za muzykę do filmu "Marzyciel" . "Rozmawialiśmy z Anną Zoll (dyrektorka generalna KinoGramu - PAP) i nagle wyszło, że może to jest doskonały pomysł, żeby Oscar tu pomieszkał. Ja też wierzę w to, że on nie powinien być w domu cały czas, bo się nudzi. W związku z tym w takim miejscu jak KinoGram, które jest pełne życia i inspiracji, ruchu na wszystkich kondygnacjach, warto, żeby on był i miał ciekawe życie. Przyjdą ludzie, obejrzą go, ktoś młody się zainspiruje i buch... wróci z własnym Oscarem. Chciałem jeszcze powiedzieć, że Oscar bardzo zyskuje z bliska" - mówił Kaczmarek.

Zdjęcie Jan A.P. Kaczmarek podczas otwarcia festiwalu Transatlantyk 2021 / Wojciech Olkuśnik / PAP

Szef programu wydarzenia Bartek Pulcyn poinformował, że tym razem podczas Transatlantyku będzie można obejrzeć 33 filmy, których "wspólnym mianownikiem są nagrody - Oscary, BAFTA". "Nie są to nagrody jeszcze zdobyte - bo te przed nami - ale spojrzeliśmy wstecz, jako że koniec roku to czas podsumowań, i pokazujemy filmy, które już zostały docenione na wielu festiwalach - od Cannes, przez Berlin, po Wenecję i Toronto. Patrzymy też w przyszłość. Czujemy - i nawet to gdzieś tam wiemy - że wiele z tych tytułów zdobędzie czy to nominacje czy upragnione nagrody. W tej chwili zaczęliśmy już oficjalnie szczyt sezonu nagród. Dwa dni temu zostały wręczone nagrody Gotham. Zresztą sześć nagród trafiło do filmów, które mamy w programie" - zwrócił uwagę.

Transatlantyk 2021: Program

Festiwal oficjalnie zainaugurował pokaz "Belfastu" Kennetha Branagha . To uhonorowana nagrodą publiczności na festiwalu w Toronto opowieść, której akcja rozgrywa się pod koniec lat 60. w Irlandii Północnej. Jej głównym bohaterem jest pochodzący z robotniczej rodziny chłopiec Buddy (w tej roli Jude Hill ), który staje się świadkiem konfliktu o podłożu etniczno-politycznym. W filmie wystąpili również m.in. Judi Dench , Caitriona Balfe , Ciaran Hinds i Jamie Dornan . Za scenariusz odpowiada Branagh, za zdjęcia - Haris Zambarloukos, a za muzykę - Van Morrison.

W programie Transatlantyku znalazły się też pokazy m.in. zdobywcy Złotej Palmy "Titane" Julii Ducournau , uhonorowanego Złotym Niedźwiedziem "Niefortunnego numerku lub szalonego porno" Radu Jude i laureata Złotego Lwa "Zdarzyło się" Audrey Diwan. W KinoGramie będzie można zobaczyć również prezentowane w Cannes "Memorię" Apichatponga Weerasethakula , "Bohatera" Asghara Farhadiego i "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego , a także pokazanego na Berlinale "I'm Your Man" Marii Schrader

Rozpoczynający się festiwal to okazja, by zapoznać się z pretendentami w oscarowym wyścigu. Jednym z nich jest "Córka" Maggie Gyllenhaal z Olivią Colman , Dakotą Johnson i Peterem Sarsgaardem w rolach głównych. To stworzona na podstawie książki Eleny Ferrante pod tym samym tytułem opowieść o wszystkich odcieniach macierzyństwa. Zaplanowano też projekcje m.in. "Red Rocket" Seana Bakera , "Przeżyć" Jonasa Pohera Rasmussena, "Stillwater" Toma McCarthy'ego , "Oczy Tammy Faye" Michaela Showaltera oraz "Odkupienie" .

Na warszawską publiczność czekają także przedpremierowe pokazy m.in. "Wszystko poszło dobrze" Francoisa Ozona , "Vortexu" Gaspara Noego , "Lekcji języka" Natalie Morales oraz "Historii mojej żony" Ildiko Enyedi . Nie zabraknie również polskich premier tegorocznych odkryć, wśród nich "Oskarżonego" Yvana Attala .