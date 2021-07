Cannes 2021: Dla kogo Złota Palma! Już wszystko wiadomo! [laureaci]

Francuski dramat "Titane" w reżyserii Julii Ducournau otrzymał w sobotę, 17 lipca, Złotą Palmę 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Grand Prix festiwalu otrzymały ex aequo filmy "A Hero" Asghara Farhadiego i "Compartment No. 6" Juho Kuosmanena. Bez nagrody z festiwalu wyjeżdża faworyt imprezy Wes Anderson.

Sharon Stone oraz Julia Ducournau, reżyserka nagrodzonego Złotą Palmą w Canneas filmu "Titane" i aktorzy grający w tej produkcji - Vincent Lindon i Agathe Rousselle /Andreas Rentz /Getty Images

W wyścigu po Złotą Palmę film "Titane" pokonał 23 produkcje, wśród nich m.in. "Three Floors" Nanniego Morettiego, "Petrov’s Flu" Kiriłła Sieriebriennikowa, "Everything Went Fine" François Ozona, "Flag Day" Seana Penna, "Annette" Leosa Caraxa i "The French Dispatch" Wesa Andersona.

Reżyserka filmu "Titane" Julia Ducournau Złotą Palmę odebrała z rąk hollywoodzkiej gwiazdy Sharon Stone.



Wcześniej Grand Prix festiwalu uhonorowano ex aequo Asghara Farhadiego za "A Hero" i Juho Kuosmanena za "Compartment No. 6".



Nagrodę Jury otrzymał film "Memoria" w reżyserii Apichatponga Weerasethakula, w którym główną rolę zagra Tilda Swinton.

Najlepszym reżyserem festiwalu został autor filmu "Anette", Leos Carax.

Honorowe Złote Palmy odebrali amerykańska reżyserka, aktorka i producentka Jodie Foster oraz włoski reżyser, scenarzysta i producent Marco Bellocchio.

Wielkim zaskoczeniem jest brak nagrody dla faworyta imprezy, czyli Wesa Andersona, autora filmu "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun".



Zwycięzców konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: amerykański reżyser, scenarzysta i aktor Spike Lee (przewodniczący), francusko-senegalska reżyser i scenarzystka Mati Diop, kanadyjsko-francuska piosenkarka Mylene Farmer, amerykańska aktorka Maggie Gyllenhaal, austriacka reżyser i scenarzystka Jessica Hausner, francuska aktorka Mélanie Laurent, brazylijski reżyser, producent i scenarzysta Kleber Mendonça Filho, francuski aktor Tahar Rahim oraz południowokoreański aktor Song Kang-ho.