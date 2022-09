Bohaterką filmu jest tytułowa Rosaline (w tej roli Kaitlyn Dever ), w której podkochuje się Romeo (Kyle Allen). Młodzieniec nie jest jednak stały w uczuciach, bo jednocześnie wyznaje miłość Julii (Isabela Merced). Zdenerwowana tym faktem Rosaline, która z ukrycia obserwuje balkonowe umizgi kochanków, postanawia wprowadzić w życie sprytny plan, który ma na celu odzyskanie serca Romea.

"Rosaline": O czym opowie film?

Przedsmak tej kostiumowej komedii romantycznej można zobaczyć w opublikowanym właśnie zwiastunie. Twórcy "Rosaline" umiejętnie wykorzystują wydarzenia opisane przez Szekspira w dramacie "Romeo i Julia" i naginają je do własnych pomysłów. I choć sztuka Szekspira była przenoszona na duży ekran już wiele razy, jeszcze nigdy w taki właśnie sposób. Zwiastun filmu "Rosaline" wskazuje na to, że choć jego akcja umiejscowiona będzie w historycznej Weronie, to została ona odświeżona, m.in. dzięki współcześnie brzmiącym dialogom. Również i to zapowiada ciekawą zabawę kinem i klasyką literatury.

W pozostałych rolach w "Rosaline" występują Minnie Driver , Sean Teale i Bradley Whitford. Scenariusz na motywach powieści "Kiedy byłeś mój" Rebekki Serle napisali Scott Neustadter i Michael H. Weber, którzy mają na koncie takie filmy jak m.in. "500 dni miłości" czy "Gwiazd naszych wina" . Reżyserką filmu "Rosaline" jest Karen Maine ("Seks to nie grzech").

