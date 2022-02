Robert Pattinson to kolejny aktor, który wciela się w rolę Batmana. Wśród jego poprzedników byli tacy aktorzy, którzy kostium Człowieka-Nietoperza włożyli tylko raz - Val Kilmer, George Clooney - ale większość z nich wcieliła się w postać Batmana kilkukrotnie. Jak to będzie w przypadku Pattinsona? Aktor wyjawia, że zakończenie pierwszej części może sugerować ciąg dalszy, ale jednocześnie zastanawia się, czy taka kontynuacja jest w ogóle potrzebna.

Robert Pattinson: Widzowie będą w szoku

"Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, już od pierwszego ujęcia nasz 'Batman' był diametralnie różny od innych filmów o tej postaci. Jest taki dziwny, smutny, wzruszający. To naprawdę, naprawdę niezwykła historia o Batmanie. Aż trudno mi uwierzyć, że mogłoby się to przerodzić w serię filmów. Oczywiście, zawsze na końcu znajdzie się coś, co sugerowałoby kontynuację, ale niezależnie od tego, ten film jest dziwnie osobisty. Myślę, że widzowie będą w szoku widząc, jak bardzo jest inny" - mówi Pattinson w rozmowie z magazynem "TotalFilm".



Choć nie wiadomo nic na temat ewentualnej kontynuacji film Matta Reevesa, to już wcześniej ogłoszono dwa inne serialowe projekty związane z tym uniwersum i realizowane dla platformy streamingowej HBO Max. Bohaterami jednego z nich będą policjanci z rodzinnego miasta Batmana - Gotham. Bohaterem drugiego będzie grany przez Colina Farrella - Pingwin.



Farrella po raz pierwszy w roli Pingwina zobaczymy właśnie w "Batmanie" Reevesa. Oprócz niego występują tu Zoe Kravitz jako Kobieta-Kot, Paul Dano (Człowiek-Zagadka), Jeffrey Wright (komisarz Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) i John Turturro (Carmine Falcone).



