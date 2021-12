Nieznane są szczegóły fabuły filmu "Batman" Matta Reevesa , ani to, ile czasu ekranowego dostaną pokazani w nim złoczyńcy. A będzie ich sporo. Wiadomo, że oprócz Kobiety-Kota w filmie pojawią się też Pingwin ( Colin Farrell ) i Człowiek-Zagadka ( Paul Dano ), a według niepotwierdzonych jeszcze plotek na ekranie zobaczymy też Jokera granego przez Barry'ego Keoghana . Wszystko stanie się jasne już w kwietniu przyszłego roku, gdy "Batman" trafi do kin.



Tymczasem grająca Selinę Kyle/Kobietę-Kot Zoe Kravitz w rozmowie z magazynem "Empire" przybliżyła swoje przygotowania do roli w "Batmanie". Selina jest z jednej strony czarnym charakterem tej opowieści, z drugiej obiektem miłosnego zainteresowania ze strony Bruce'a Wayne'a ( Robert Pattinson ). Jednym z pytań, na jakie aktorka musiała znaleźć odpowiedź przed wejściem na plan zdjęciowy, było to, w jaki sposób drobna kobieta może pokonać mocarnego Batmana. W poszukiwaniu odpowiedzi Zoe Kravitz zasiadła do filmów dokumentalnych o kotach.

"Oglądałam koty i lwy, patrzyłam jak walczą, rozmawiałam na temat tego, co jestem w stanie zrobić przy moim niewielkim rozmiarze w porównaniu do o wiele silniejszego Batmana. Jakie były moje atuty? Szybkość i podstęp. Opracowaliśmy więc kilka ruchów łączących ze sobą kilka stylów walki, capoeirę oraz kocie, prawie taneczne ruchy" - zdradziła aktorka.

Z dotychczasowych informacji związanych z nowym "Batmanem" wynika, że praca, jaką wykonała Zoe Kravitz, może zaowocować dopiero w przyszłości i w ewentualnych kolejnych filmach o Batmanie. Głównym przeciwnikiem Człowieka-Nietoperza ma tu być Człowiek-Zagadka. Potwierdzeniem tych doniesień może być wypowiedź samej Kravitz.



"Pokażemy, jakie były początki Seliny. Jest ona więc dopiero na starcie odkrycia prawdziwej siebie i tego, w jaki sposób przetrwać. Przed nią dużo możliwości rozwoju i myślę, że zobaczymy ją, jak staje się kimś, kto w przyszłości zostanie typową femme fatale" - powiedziała aktorka.

