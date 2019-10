Robert Downey Jr. rozumie zwierzęta

Superprodukcja "Doktor Dolittle" to "żywe odtworzenie klasycznej opowieści o człowieku, który umie rozmawiać ze zwierzętami". W tytułową postać wcielił się Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. na plakacie filmu "Doktor Dolittle" /materiały prasowe

Po stracie żony ekscentryczny dr John Dolittle, słynny lekarz i weterynarz, decyduje się ukryć przed światem za wysokimi murami Dolittle Manor, mając za towarzystwo tylko swoją menażerię zwierząt egzotycznych. Jednak okoliczności zmuszają go nie tylko do opuszczenia pustelni, ale do wyruszenia w daleką podróż, będącą epicką przygodą.



Do jego misji dołącza młody, samozwańczy praktykant, w tej roli Harry Collett, oraz cała zwierzęca hałastra. W filmie występują również Antonio Banderas, Michael Sheen i zdobywca Oscara Jim Broadbent. Co prawda ich nie zobaczymy, ale za to będzie doskonale słychać (użyczają bowiem głosu ekranowym zwierzętom) także takie gwiazdy, jak: Rami Malek, Kumail Nanjiani, Emma Thompson, Octavia Spencer, Marion Cotillard, Frances de la Tour, Carmen Ejogo, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland i Craig Robinson.



Za reżyserię nowej wersji "Doktora Dolittle" odpowiada nagrodzony Oscarem Stephen Gaghan. Premiera filmu planowana jest na 17 stycznia 2020 roku.

Robert Downey Jr. ma na swoim koncie wiele doskonałych kreacji, świetnie czuje się w rolach filmowych ekscentryków, jednak przez lata najbliższy jego aktorskiej skórze był kostium Iron Mana. Mówi się, że rolą w "Avengers: Endgame" aktor zakończył swoją bohaterską przygodę, która rozpoczęła się w 2008 r.

"Zawsze dobrze jest wyprzedzać miejsce, w którym się znajdujesz" - przyznał w rozmowie z "Hollywood Reporter". Powiedział również, że "zawsze istnieje zależność od czegoś, co wydaje się pewne".