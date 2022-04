Choć ceremonia wręczenia Oscarów uznawana jest za najważniejsze wydarzenie w branży filmowej, w tym roku dyskusje wokół gali nie koncentrują się na laureatach - zdominował je incydent z udziałem Willa Smitha i Chrisa Rocka . Gwiazdor "Facetów w czerni" wywołał ogromne poruszenie, gdy w reakcji na kontrowersyjny żart jednego z prezenterów wszedł na scenę i bezpardonowo go spoliczkował. Rock ośmielił się bowiem po raz kolejny publicznie zakpić z żony Smitha, Jady Pinkett Smith , nawiązując w swoim dowcipie do jej ogolonej na łyso głowy.



Zrobił to, mimo że aktorka kilkakrotnie opowiadała w wywiadach, że odważna fryzura nie jest kaprysem, lecz efektem choroby - cierpi ona na łysienie plackowate. Zrobił to, choć powszechnie wiadomo, że osoby z tą przypadłością nie powinny być poddawane stresującym sytuacjom, gdyż powoduje to rozwój choroby. A publiczne żarty trudno uznać za sytuację komfortową.

Ricky Gervais: Nie zażartowałbym z włosów Jady Pinkett Smith

Komentujący całe zajście w mediach społecznościowych zaczęli zastanawiać się, czy do incydentu doszłoby, gdyby na scenie Kodak Theathe, zamiast Chrisa Rocka, pojawił się Ricky Gervas , który w przeszłości pięciokrotnie był gospodarzem Złotych Globów.

Podczas jednej z gal brytyjski komik ostentacyjnie pozwalał sobie na szydercze uwagi względem fryzjerów, którzy czesali gwiazdy zapełniające widownię. Jego erudycyjny, złośliwy spektakl spotkał się zarówno z oficjalną krytyką ze strony kilkunastu sław jak i organizatorów gali, którzy określili jego żarty jako "absolutnie nieakceptowalne".



Podczas występu w Londynie z komediowym show "SuperNature" 60-letni Gervais odniósł się do internetowych sugestii. "Ludzie zastanawiali się: 'Co by było, gdyby to był Ricky Gervais'? Cóż, nic by nie było. Nie zażartowałbym z włosów jego żony. Zamiast tego opowiedziałbym żart o jej chłopaku" - Gervais nawiązał do 29-letniego piosenkarza Augusta Alsiny, który twierdzi, że miał romans z Jadą Pinkett Smith.

Mimo zapewnień o tym, że nie poruszałby w swym oscarowym wystąpieniu tematu fryzury żony Willa Smitha, tuż po oscarowej gali komik zamieścił na swoim Twitterze fragment serialu "Biuro", w którym z ust jego bohatera pada żart na temat łysienia plackowatego.

