Przypomnijmy, że w trakcie oscarowej gali w Dolby Theatre doszło do zaskakującego incydentu . Gdy prowadzący Chris Rock zażartował z łysej głowy Jady Pinkett-Smith , jej mąż Will Smith wyszedł na scenę i go spoliczkował. Krótko po tym zdarzeniu transmisja została przerwana. Później Smith otrzymał Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy za tytułową rolę w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina" .

Will Smith przeprasza

"Pragnę Cię przeprosić Chris. Zachowałem się nieodpowiednio i popełniłem błąd. Wstyd mi" - głosi fragment oświadczenia, które Will Smith opublikował w mediach społecznościowych.

"Jest mi wstyd a moje działania nie odzwierciedlają tego, jakim człowiekiem chcę być. Na tym świecie pełnym miłości i dobroci nie ma miejsca na przemoc" - kontynuował Will Smith.

Laureat Oscara przeprosił również Akademię, producentów show, jej uczestników i widzów na całym świecie. "Chciałbym przeprosić również członków rodziny Williams i członków rodziny Króla Richarda (Will Smith zdobył Oscara za rolę Richarda Williamsa - ojca sióstr Williams - przyp. red.) Głęboko żałuję, że moje zachowanie splamiło to, co dla nas wszystkich było wspaniałą podróżą" - podsumował.

Jada Pinkett Smith przerywa milczenie

Jada Pinkett Smith w opublikowanym ostatnio na Instagramie poście napisała: "To jest pora na uzdrowienie i po to tu jestem". To jej pierwszy publiczny komentarz od momentu, gdy jej mąż spoliczkował komika w trakcie oscarowej gali. Aktorka nie odniosła się więc jeszcze bezpośrednio do zaistniałej sytuacji, ale prawdopodobnie post do niej nawiązuje.

Przypomnijmy, że Jada Pinkett Smith na niewybredny żart prowadzącego zareagowała zniesmaczoną miną. Gwiazda cierpi na chorobę autoimmunologiczną zwaną alopecją. Atakuje ona mieszki włosowe, co powoduje wypadanie włosów, a w konsekwencji całkowite łysienie. O swoim schorzeniu opowiadała publicznie.

