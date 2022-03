"Nazywam się Oleg Sencow i jestem reżyserem filmowym z Ukrainy. Obecnie jestem członkiem wojsk obrony terytorialnej, które stanowią część sił zbrojnych Ukrainy" - tak zaczyna się nagranie video opublikowane na profilu Euromaidan Press na Twitterze i udostępnione przez arte.tv. Twórca "Numerów" i "Nosorożca" przypomina w nim, że upływa kolejny dzień, kiedy Ukraina broni się przed agresorem Władimirem Putinem i jego siłami zbrojnymi, które usiłują zniszczyć ten kraj, jego niepodległość i obywateli. "Zabijają cywilów, wystrzeliwują rakiety na domy, na przedszkola, zabijają kobiety i dzieci. Ale my stawiamy opór, a armia Putina przegrywa. Straciła już kilka tysięcy ludzi, prawie 200 czołgów, kilkadziesiąt samolotów" - wskazał.

Sencow zaznaczył, że Ukraińcy wygrają tę wojnę, bo nie mają innego wyjścia. "Jestem bardzo wdzięczny za wsparcie całego świata. Teraz wszyscy zdali sobie sprawę, kim jest Putin i że stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale również dla Europy i świata. Cały świat nas teraz wspiera, ponieważ nasza przyszłość zależy od wygrania tej wojny. Mam nadzieję, że międzynarodowe naciski na Putina i Rosję będą kontynuowane i doprowadzą nie tylko do jego militarnej, ale i politycznej porażki, co doprowadzi do zmiany porządku politycznego, a Putin - jako międzynarodowy przestępca - zasiądzie na ławie oskarżonych haskiego Trybunału. Żadnych negocjacji z terrorystami. Tylko zwycięstwo, tylko kapitulacja Rosji. Zwycięstwo będzie nasze. Chwała Ukrainie" - powiedział.

Ukraińscy filmowcy apelują o wsparcie

Również producent Włodzimierz Jacenko w rozmowie z portalem Screen Daily poinformował, że znalazł swojej żonie i dzieciom schronienie, a teraz wraca do Kijowa, bo "nie ma innego wyjścia jak chwycić za broń". "Rosjanie nie poprzestaną na Ukrainie. Wyobraźmy sobie, że Ukraina upadnie. Następna będzie Polska i kraje bałtyckie (...). To, czego naprawdę potrzebujemy od Europy, to pomoc zbrojna (...). Z naszej perspektywy wygląda to tak, że Europa tylko patrzy na to, jak Rosjanie nas zabijają. Mówi: +nasze najgłębsze kondolencje+, ale to tylko bzdury. Jeśli naprawdę chcecie nam pomóc, dajcie nam coś, czym możemy się chronić" - stwierdził.

O wsparcie dla Ukrainy zaapelował także m.in. Stanisław Kaprałow. Na łamach portalu Variety twórca "Lawiny strachu" i "Uzdrowienia" zwrócił uwagę, że "cały świat powinien zrozumieć, że Ukraina walczy teraz nie tylko o swoją niepodległość, ale też o to, by Europa powstrzymała 'Hitlera XXI wieku'". "Społeczność międzynarodowa musi zrozumieć - jeśli Ukraina zostanie zajęta przez rosyjskich najeźdźców, będzie to oznaczać nowy porządek świata i niekontrolowaną agresję. Ukraina naprawdę potrzebuje pomocy. Jesteśmy bombardowani rakietami, atakowani przez artylerię" - mówił.

Dodał, że razem z rodziną pozostał na Ukrainie, ale przeniósł się z Kijowa do zachodniego obszaru państwa. "Mój ojciec i babcia są wciąż w Kijowie. Ukrywają się w piwnicach przed bombardowaniami. Starsi ludzie siedzą w wilgotnych piwnicach. Moja babcia i ojciec nie panikują. Wszyscy wierzą w armię ukraińską i nikt nie traci serca. Armia ukraińska podejmuje heroiczny wysiłek, zadaje Rosjanom ciężkie straty. Wszyscy są zjednoczeni w nienawiści do Rosji. Moja babcia żyła podczas okupacji Ukrainy w czasie II wojny światowej. Teraz wszyscy Ukraińcy porównują Rosję z faszystowskimi Niemcami" - zaznaczył Kaprałow.

Ukraińscy filmowcy, wśród nich reżyser Walentyn Wasjanowicz, scenarzystka Maryna Gorbach i reżyser Iryna Ciłyk, wystosowali w ub. tygodniu list otwarty z prośbą, by "nie milczeć, nie stać z boku tylko podejmować działania, które mogą pomóc Ukrainie odzyskać pokój". "Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą na pełną skalę. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy pomocy społeczności międzynarodowej i każdego kto rozumie, że jutro wojna może być u jego drzwi (...). Od ośmiu lat w naszych filmach mówimy o wojnie na wschodzie Ukrainy. Oglądaliście je na festiwalach. Ale teraz to nie jest film, to nasza rzeczywistość. Ta rzeczywistość rozprzestrzeniła się w całym kraju" - zwrócili uwagę. Ich zdaniem najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić obecnie dla Ukrainy jest "czytanie i rozpowszechnianie zweryfikowanych informacji na temat tego, co się dzieje".

Siergiej Łoźnica zrezygnował z członkostwa w Europejskiej Akademii Filmowej

Tymczasem reżyser Siergiej Łoźnica w geście sprzeciwu wobec niewystarczająco mocnego potępienia rosyjskiej inwazji na Ukrainę przez Europejską Akademię Filmową zrezygnował we wtorek z członkostwa w organizacji. "W swoim stanowisku podajecie, że w waszych szeregach jest 61 członków z Ukrainy. Cóż, na dzień dzisiejszy jest ich tylko 60. Nie potrzebuję, żebyście 'byli czujni i pozostawali ze mną w kontakcie', dziękuję bardzo! Już cztery dni z rzędu armia rosyjska niszczy ukraińskie miasta i wsie, zabijając ukraińskich obywateli. Czy to naprawdę możliwe, że wy - humaniści, obrońcy praw człowieka i godności, obrońcy wolności i demokracji - boicie się nazwać wojnę wojną, potępić barbarzyństwo i wyrazić swój protest?" - zapytał retorycznie w liście otwartym do członków EFA.

W odpowiedzi na rezygnację reżysera Akademia opublikowała na swojej stronie internetowej kolejne stanowisko, w którym zapewniła, że "zdecydowanie potępia wojnę rozpoczętą przez Rosję", a "suwerenność i terytorium Ukrainy muszą być respektowane".



"Najbardziej niepokoi nas los Ukraińców, a nasze serca są z ukraińskim środowiskiem filmowym. Jesteśmy w pełni świadomi, że kilku naszych członków walczy z bronią w ręku przeciwko agresorowi. Dlatego też Akademia wykluczy filmy rosyjskie z tegorocznej edycji Europejskich Nagród Filmowych i popieramy każdy element bojkotu" - napisała.

Czwartek jest ósmym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Władze Federacji Rosyjskiej określają prowadzone przez siebie działania jako "specjalną operację wojskową". W związku z rosyjską napaścią zbrojną wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne.

