Reżyser droczy się z fanami: "Byłby to spoiler czy nie?". Kto z MCU przejdzie do DCU?

Oprac.: Kinga Szarlej Wiadomości

James Gunn ma wielkie plany na DCU. Co jakiś czasie pojawiają się domysły na temat tego, które znane twarze dołączą do świata kreowanego obecnie przez reżysera. Wcześniej to fani spekulowali, teraz sam twórca podsyca plotki!

