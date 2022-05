Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", w środę 11 maja stowarzyszenie Motion Picture Association of America zdecydowało, że film "The Toxic Avengers" otrzyma kategorię wiekową R. Oznacza to, że widzowie poniżej 17 roku życia będą go mogli obejrzeć jedynie w towarzystwie opiekuna. Powodem przyznania tej kategorii wiekowej są "przemoc, krwawe sceny, przekleństwa, odniesienia seksualne i nagość".

"The Toxic Avenger" to remake kultowego niskobudżetowego filmu wytwórni Troma zatytułowanego "Toksyczny mściciel", który miał premierę w 1984 roku. Pomysł nakręcenia nowej wersji tej produkcji pojawił się już w 2010 roku, ale wtedy planowano, że będzie to "familijna komedia akcji". Plany zmieniały się kilkukrotnie do czasu, gdy za reżyserię nowej wersji "Toksycznego mściciela" wziął się Macon Blair ("I Don't Feel at Home in This World Anymore"). I zrobił krwawe widowisko.

Peter Dinklage zagra "Toksycznego mściciela"

W tytułowej roli wystąpi Peter Dinklage . Wcieli się on w postać Winstona, słabeusza pracującego jako woźny w popularnym fitness klubie. Winston dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory, a pomóc może mu tylko drogie leczenie. Niestety jego pracodawca nie zamierza pokryć kosztów tej terapii. Mężczyzna postanawia więc okraść firmę, w której pracuje. W trakcie kradzieży wpada do toksycznych odpadów i zmienia się w zdeformowanego potwora. Jako Toksyczny Mściciel zaczyna szukać odwetu na wszystkich, którzy kiedykolwiek byli dla niego źli.

W pozostałych rolach w filmie "The Toxic Avenger" występują Elijah Wood , Julia Davis, Taylour Paige, Kevin Bacon oraz Jacob Tremblay . Film został już ukończony, jednak nie poinformowano jeszcze o dacie jego premiery.

