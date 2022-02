Rafał Szatan już po operacji. Jak czuje się aktor?

Rafał Szatan już po operacji

Rafał Szatan pod koniec stycznia 2022 roku doznał poważnej kontuzji kolana podczas premiery musicalu "Pretty Woman". Trafił do szpitala, gdzie musiał przejść operację kolana.



Artysta po przebytym zabiegu nie rezygnuje z życia publicznego i pojawił się o kulach na "Walentynkowej modzie na recykling", czyli warsztatach z wytwarzania ubrań z elekroodpadów, gdzie wystąpił razem ze swoją żoną Barbarą Kurdej-Szatan z walentynkowym recitalem.



Teraz Rafała Szatana czeka długa rehabilitacja, ale artysta znalazł świetny sposób na to, jak umilić sobie czas regeneracji i poprawić samopoczucie.



"Od dwóch tygodni, od kiedy jestem po operacji, zacząłem jeść dużo słodyczy" - wyznaje.



Zdjęcie Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan podczas wspólnego występu / AKPA

Rafał Szatan w musicalu "Pretty Woman"

Musical "Pretty Woman" grany jest w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Rafał Szatan nie krył satysfakcji z tego, że udało mu się dostać główną rolę Edwarda - przystojnego, zdystansowanego do rzeczywistości i świata biznesmena.

"Powiem szczerze, że jest to dość duże wyzwanie dla mnie, ponieważ wszyscy kojarzymy Richarda Gere'a, który po pierwsze, w filmie jest trochę starszy, ale przede wszystkim według mnie to jest po prostu jego rola życia. To, w jaki sposób on zagrał w tym filmie, to jest najwyższy level. Faktycznie jest to pewnego rodzaju wyzwanie, bo w musicalu zazwyczaj na scenie bardzo mocno działają na nas emocje i energia musicalu. Dostajemy mnóstwo bodźców, jest muzyka, piękne songi, a ja jako Edward Lewis muszę być cały czas powściągliwy. Muszę znaleźć w sobie spokój, żeby mnie te emocje nie wynosiły za daleko. Muszę być opanowany, spokojny, konkretny" - mówi jeszcze przed premierą Rafał Szatan.

Do roli Edwarda wybrano także Marcina Jajkiewicza i Tomasza Bacajewskiego. W roli Vivian występuje Malwina Kusior, doskonale znana miłośnikom musicalu z Teatru Roma z ról w takich tytułach jak: "Piloci", "Mamma Mia!", "Deszczowa piosenka" czy "Taniec wampirów". Swoją kreację tej roli stworzy też Marta Wiejak.

Wideo Pretty Woman Official Trailer

