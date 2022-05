Zegler wcieli się w postać Lucy Gray, dziewczyna z Dystryktu Dwunastego, która u boku Coriolanusa Snowa rywalizować będzie w Dziesiątych Głodowych Igrzyskach.

"Jeśli przeczytacie książkę Suzanne, zwrócicie uwagę na emocjonalną inteligencję, fizyczną zwinność oraz potężny wokal Lucy Gray. Rachel uosabia wszystkie te cechy - jest idealnym wyborem dla naszej Lucy Gray" - powiedział Nathan Kahane, prezydent Lionsgate Motion Picture Group.

Ekranizacja powieści Suzanne Collins "Igrzyska śmierci" okazała się ogromnym sukcesem. Nic dziwnego, że Lionsgate sięgnęło po kolejną powieść pisarki. Wiadomo, że ekranowy prequel będzie bazował na powieści "Ballada ptaków i węży". Na ekranie nie zobaczymy osławionej Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), za to będziemy mieli okazję bliżej poznać historię Coriolanusa Snowa oraz właśnie Lucy Gracy.

Wiadomo, że za reżyserię odpowiadać będzie Francis Lawrence, scenariusz powierzono Michaelowi Arndtowi.

Rachel Zegler: Kim jest aktorka?

Rachel Anne Zegler urodziła się 3 maja 2001 roku w Hackensack (New Jersey). Jest amerykańską aktorką, piosenkarką i youtuberką. Jej matka ma korzenie kolumbijskie, a ojciec pochodzi z Polski.

Zaczynała, występując w szkolnych musicalach. Do roli Marii w "West Side Story" została wybrana spośród 30 tys. aplikujących kandydatek.

W serwisie YouTube jest aktywna od 2015 roku. Od 2020 roku wideo Zegler, na którym śpiewa "Shallow", z filmu "Narodziny gwiazdy" , zebrało ponad 11 milionów wyświetleń na Twitterze.



Rachel Zegler nową Królewną Śnieżką

Zeigler wkrótce wcieli się też w postać Królewny Śnieżki w nowej filmowej adaptacji bajki Disneya.

Zdjęcia do filmu mają się rozpocząć w Vancouver w 2022 roku. Za reżyserię odpowiadać będzie Marc Webb, a za muzykę do filmu Benj Pasek i Justin Paul, duet stojący chociażby za produkcją "La La Land".

"Niezwykłe zdolności wokalne Rachel to dopiero początek jej talentów. Jej siła, inteligencja i optymizm staną się integralną częścią ponownego odkrywania radości płynącej z tej klasycznej bajki Disneya" - powiedział Webb.

Producenci miesiącami szukali idealnej Śnieżki, jej występ w trakcie castingu był udany, jednak to pierwsze zdjęcia z filmu "West Side Story" w reżyserii Stevena Spielberga, w którym Zegler wciela się w postać Marii, zrobiły największe wrażenie i to właśnie zdecydowało o zaangażowaniu jej do tej roli.

