"Byłoby wspaniale, gdyby mój dziesiąty film był moim najlepszym filmem - zniknąć z wielkim kinowym przytupem lub małym, kameralnym dziełem nakręconym po tym wielkim. Zastanawiam się nad tym od czasu do czasu. Jednak muszę pozostać otwartym na właściwą historię, która do mnie przemówi" - powiedział w wywiadzie dla "New York Magazine" w 2015 r.

Quentin Tarantino: Czym obecnie jest kino?

W rozmowie z dziennikarzem CNN Chrisem Wallace'em Tarantino przyznał, że czuje, iż powoli traci kontakt z tym, co dzieje się we współczesnym kinie.

"Nie wiem nawet, co właściwie jest filmem. Czy to coś, co leci na Netfliksie? Czy to coś na Amazonie, co wszyscy chcą zobaczyć na kanapie z żoną czy mężem? Czy to właśnie jest filmem? Mój ostatni film [ 'Pewnego razu w... Hollywood' ] miał premierę w trzech tysiącach kin i był grany przez kilka miesięcy" - przyznał Tarantino, dodając, że nie zna odpowiedzi na to pytanie.

Podkreślił też, że wciąż nie ma pojęcia, o czym będzie jego ostatni film. "Nie spieszy mi się za bardzo, by go nakręcić" - przyznał. W najbliższym czasie poświęci się bowiem pracy nad... serialem.

Quentin Tarantino wyreżyseruje serial

Reżyser pojawił się ostatnio w Nowym Jorku, gdzie wziął udział w kolejnym spotkaniu promującym jego książkę "Cinema Speculation". Prowadził je dziennikarz filmowy Elvis Mitchell, którego dokumentalny film "Czy to wystarczająco czarne?!?: Renesans czarnego kina" niedawno zadebiutował na platformie streamingowej Netflix. Właśnie w trakcie tego spotkania Tarantino zapowiedział, że stworzy serial telewizyjny. Żadnych szczegółów tego projektu nie ujawnił.

Nie będzie to pierwsze spotkanie Tarantino z tym gatunkiem. W swojej karierze wyreżyserował m.in. pojedyncze odcinki "Ostrego dyżuru" czy "Kryminalnych zagadek Las Vegas". Niedawno mówiło się, że reżyser zainteresowany jest zaangażowaniem się w powrót na mały ekran serialu kryminalnego "Justified: Bez przebaczenia". Na Netfliksie można było również zobaczyć jego "Nienawistną ósemkę" w formie czteroodcinkowego serialu.

Jak informuje portal "Variety", w trakcie spotkania Tarantino zdradził też, jaki komiks chciałby przenieść na ekran, gdyby miał taką możliwość. Wybór reżysera padł na "Sgt. Fury and His Howling Commandos" ("Sierżant Fury i jego wrzeszczący komandosi"). Jego bohaterem jest tytułowy sierżant Fury, który dowodzi oddziałem żołnierzy w trakcie II wojny światowej. To postać, w którą w filmach MCU wciela się ulubiony aktor Tarantino, Samuel L. Jackson .

Rozmawiając na temat "czarnego kina", którego tematowi poświęcony jest dokument prowadzącego spotkanie dziennikarza, Tarantino ujawnił, że dostał propozycję poprawienia scenariusza rebootu filmu "Shaft" z 2000 roku z Samuelem L. Jacksonem. Reżyser nie przyjął tej oferty.

