Koniec lat 70. ubiegłego wieku to ważny dla kina okres, kiedy po premierach takich filmów jak "Szczęki" czy "Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja" do głosu zaczęli dochodzić młodzi reżyserzy tworzący wysokobudżetowe widowiska filmowe. Zmienili oni oblicze kina na zawsze. Wtedy też krytyka filmowa odgrywała o wiele większą rolę w kształtowaniu gustów widza. Wśród najbardziej wpływowych krytyków tamtego okresu była właśnie Pauline Kael, której fanem był też Tarantino. Nic więc dziwnego, że kiedy reżyser ogłosił szczegóły przygotowywanego filmu "The Film Critic", media uznały, że to właśnie Kael będzie bohaterką tej produkcji. I choć tytuł filmu nie wskazuje na konkretną płeć, to w oficjalnych informacjach podano, że główną bohaterką filmu będzie kobieta.

Quentin Tarantino odnosi się do sepkulacji

Teraz do tych spekulacji odniósł się sam, Quentin Tarantino , który w połowie tego tygodnia odwiedził Paryż, gdzie uczestniczył w premierze swojej najnowszej książki zatytułowanej "Cinema Speculation". W rozmowie z delegatem generalnym Festiwalu Filmowego w Cannes, Thierrym Fremaux, reżyser został też zapytany o swój najnowszy film. I wyjawił, że "The Movie Critic" nie opowie o żadnej konkretnej postaci tego okresu.

"Skończyłem scenariusz swojego ostatniego filmu. Mam nadzieję, że zdjęcia rozpocznę jesienią. Wszelkie plotki dotyczące mojego projektu są jedynie spekulacjami. Jego akcja rozgrywać się będzie w 1977 roku i nie będzie on biografią Pauline Kael" - powiedział Tarantino, który niedawno świętował swoje 60. urodziny.

"The Movie Critic" może być ostatnim filmem w reżyserskiej karierze Quentina Tarantino. Reżyser od lat zapowiadał, że chciałby zakończyć karierę przed 60. urodzinami po nakręceniu dziesięciu filmów. Produkcja, do której zdjęcia rozpoczną się jesienią, będzie właśnie dziesiątym filmem w jego dorobku reżyserskim.

