Alicia Vikander i Michael Fassbender w koreańskim filmie

Alicia Vikander i Michael Fassbender w filmie twórcy "Lamentu"

Alicia Vikander i Michael Fassbender, prywatnie małżeństwo, wystąpią w koreańskim filmie "Hope". Reżyserem obrazu jest Na Hong-Jin, twórca głośnego i znakomicie przyjętego na świecie "Lamentu" (przeczytaj recenzję) i pomysłodawca tajskiego horroru "Medium".



Szczegóły scenariusza filmu "Hope" nie są na razie znane. Jak donoszą zagraniczne portale, akcja produkcji będzie rozgrywała się w miejscowości Hopo Port. Mieszkańcy dokonują makabrycznego odkrycia, które zmusza ich do walki z czymś, co zagraża ich życiu. Czym jest to "coś"? Tego nie wiadomo...



Choć film realizowany będzie w języku koreańskim, to hollywoodzcy gwiazdorzy będą mówić po angielsku.

Reklama

Michael Fassbender i Alicia Vikander spotkali się na planie melodramatu "Światło między oceanami" w 2014 roku. Początkowo starali się ukrywać swój związek przed mediami. Wzięli ślub w październiku 2017 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Światło między oceanami" [trailer] materiały dystrybutora