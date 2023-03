"John Wick 4": Keanu Reeves podarował kaskaderom pomysłowe prezenty

W filmie „John Wick 4”, który od piątku moożna oglądać w kinach, trup ściele się gęsto. A jako że zbirów, których musiał zabić tytułowy bohater było dużo więcej niż zatrudnionych do produkcji kaskaderów, to każdy z nich kilka razy był uśmiercany na ekranie. Właśnie do tego nawiązał Keanu Reeves, gdy szykował prezent dla pracujących przy tym filmie kaskaderów. Podarował im koszulki z liczbami wskazującymi na to, ile razy dany kaskader „zginął” w filmie. Niektóre koszulki miały nadruk z liczbą większą od 20.

Zdjęcie Keanu Reeves / KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / AFP