"Zauważyłem to już podczas kręcenia 'Bękartów wojny'. Kiedy Brad był w ujęciu, nie czułem, jak gdybym patrzył przez obiektyw kamery. Czułem, jak gdybym oglądał gotowy już film. Wystarczyła tylko jego obecność w czterech granicach kadru, by miało się takie wrażenie" - powiedział Quentin Tarantino w najnowszym wywiadzie, którego udzielił magazynowi "GQ".

Reżyser nie ma wątpliwości, że Pitt jest jedną z niewielu wielkich gwiazd dużego ekranu. "Niewiele pozostało już tak wielkich aktorów jak Brad Pitt . Przypomina tych dawnych gwiazdorów kina jak Paul Newman, Robert Redford czy Steve McQueen. To inny gatunek faceta. I prawdę mówiąc, nie sądzę, aby dało się to dokładnie opisać, bo czy można opisać blask słońca?" - rozpływa się dalej w zachwytach Quentin Tarantino .

Popularny filmowiec ostatecznie jednak podjął się próby opisania zalet Pitta. "Jest naprawdę przystojny. Męski, ale i nowoczesny. Ma poczucie humoru. Jednak to, co najbardziej go charakteryzuje i o czym wiedzą jedynie reżyserzy i aktorzy, którzy z nim pracowali, to fakt, że jest niewiarygodnie utalentowany. Posiada zdolność prawdziwego zrozumienia danej sceny. Może nie jest w stanie tego opisać, ale po prostu instynktownie to rozumie" - stwierdził.

Brad Pitt zapowiada koniec aktorskiej kariery

Jeśli wierzyć zarówno Tarantino, jak i Pittowi, ekranowa kariera obydwu dobiega już końca. Tarantino jakiś czas temu ogłosił, że dziesiąty film w jego karierze będzie zarazem ostatnim, a ma ich w dorobku już dziewięć. Reżyser wciąż jednak nie ogłosił, jakie będzie to jego ostatnie dzieło.

Z kolei Pitt wyznał w rozmowie z "GQ", że jest w ostatnim "semestrze lub trymestrze" swojej kariery. Czy znajdzie się w nim miejsce na ostatni film Quentina Tarantino? Tego na razie nie wiadomo.

