Brad Pitt chce wkrótce zakończyć karierę. "Myślę, że to końcówka"

Wiadomości

Jeden z najsłynniejszych hollywoodzkich aktorów w udzielonym właśnie wywiadzie dla "GQ" ogłosił, że powoli przymierza się do pożegnania ze swoją profesją. Dlatego, jak podkreślił, bardzo ostrożnie dobiera teraz projekty, w które się angażuje. "Myślę, że to końcówka, coś w rodzaju ostatniego semestru. Często zastanawiam się, jaki powinien być ten etap, jak go zaprojektować" - stwierdził laureat Oscara.

Brad Pitt /Gregg DeGuire /Getty Images