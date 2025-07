"Project Hail Mary" jest oparty na książce Andy'ego Weira pod tym samy tytułem. Opowiada o astronaucie, który budzi się w opustoszałym statku kosmicznym bez wiedzy o swojej tożsamości. Z czasem odkrywa, że jego misja przesądzi o losach świata.

W roli głównej zobaczymy Ryana Goslinga, a u jego boku wystąpią Sandra Hüller i Milana Vayntrub. Scenariusz napisał Drew Goddard. Za kamerą stanęli Phil Lord i Chris Miller

Pierwsze kilka minut "Project Hail Mary" pokazano w kwietniu 2025 roku podczas CinemaConu w Las Vegas. Publiczność była wtedy pod wielkim wrażeniem. Później odbyły się pierwsze pokazy testowe. Jak podaje blog "World of Reel", także spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem.

"Project Hail Mary": widzowie zobaczyli nowe fragmenty filmu

Podczas niedawnego Comic Conu w San Diego, twórcy zdradzili nieco więcej na temat powstającego filmu. Twórcy filmu opowiedzieli, o tym jak starają się zadbać o odpowiednią dokładność naukową oraz o tym jak wytrzymałym aktorem jest Gosling. Żartowali, że nie istnieje dla niego zbyt duży dyskomfort - nieważne czy wisi na linach, czy jest oblewany wazeliną.

"Wiedziałem, że będzie genialny [scenariusz - przyp. red.], bo to Andy, ale nic nie mogło mnie przygotować na to, co tym razem wymyślił. Ukazało mi to rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziałem. To było równie bolesne, co zabawne. Byłem nie tylko zachwycony, ale i przytłoczony. To historia o przestraszonym facecie, który musi dokonać czegoś niemożliwego. Teraz ja byłem przestraszonym facetem, który musi dokonać czegoś niemożliwego. Zadzwoniłem do Andy'ego [Weira - przyp. red.] i zostaliśmy braćmi krwi" - stwierdził Gosling .

W nadchodzącym filmie zobaczymy aktor w roli nauczycielka nauk ścisłych, który budzi się na statku kosmiczny lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest, ani jak tam trafił. Gdy Ryland Grace powoli odzyskuje pamięć, zaczyna odkrywać, co jest jego misją - musi rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje śmierć Słońca. Musi polegać na swojej ogromnej wiedzy i skorzystać z niekonwencjonalnych pomysłów, by uratować Ziemię. Nieoczekiwany sojusznik sprawia, że misja wydaje się bardziej możliwa do wykonania.

Podczas Comic Conu zaprezentowano cztery fragmenty z nadchodzącej produkcji: widzowie mogli zobaczyć początek filmu, w którym Gosling budzi się ze śpiączki, nie potrafiąc odpowiedzieć na najprostsze pytania. Drugi klip przedstawiał spotkanie postaci Goslinga z Evą, graną przez Sandrę Hüller. Zostaje on zabrany do laboratorium, by zbadać próbkę w kombinezonie ochronnym.

Na trzecim klipie widzowie zobaczyli, że statek Grace’a zatrzymuje się i informuje naukowca o wykryciu podejrzanego obiektu, który później znamy pod imieniem Rocky. Ostatni fragment ukazuje astronautę nawiązującego pierwszy kontakt z pięcionogim Rocky’m.

Pierwszy oficjalny zwiastun "Project Hail Mary" osiągnął wynik 400 mln wyświetleń na świecie, w pierwszym tygodniu od premiery.

Produkcja ma trafić do kin 20 marca 2026 roku.