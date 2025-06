To będzie nowa "Odyseja kosmiczna"? Zwiastun wgniata w fotel

"Project Hail Mary" jest oparty na książce Andy'ego Weira pod tym samy tytułem. Opowiada o astronaucie, który budzi się w opustoszałym statku kosmicznym bez wiedzy o swojej tożsamości. Z czasem odkrywa, że jego misja przesądzi o losach świata.

W roli głównej wystąpił Ryan Gosling. Towarzyszą mu Sandra Hüller i Milana Vayntrub. Scenariusz napisał Drew Goddard. Za kamerą stanęli Phil Lord i Chris Miller, twórcy serii "21 Jump Street", pomysłodawcy animacji "Lego: Przygody" oraz "Spider-Man: Uniwersum". Film będzie dystrybuowany przez Amazon MGM Studios. Zdjęcia zakończyły się w październiku 2024 roku.

"Project Hail Mary". Entuzjazm po pierwszych pokazach

Pierwsze kilka minut "Project Hail Mary" pokazano w kwietniu 2025 roku podczas CinemaConu w Las Vegas. Publiczność była wtedy pod wielkim wrażeniem. Później odbyły się pierwsze pokazy testowe. Jak podaje blog "World of Reel", także spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem. Widzowie porównali film do "Interstellar" Christophera Nolana oraz "Nowego początku" Denisa Villeneuve'a. Pochwały otrzymał także Gosling, który miał dać jeden z najbardziej zaangażowanych występów w swojej karierze.

Co więcej, widzowie byli pod wielkim wrażeniem strony technicznej. Mimo że to premiery zostało ponad dziewięć miesięcy, niemal trzygodzinny film wydaje się w ostatniej fazie postprodukcji. Efekty specjalne wyglądały na niemal ukończone. Zaowocowało to plotkami o przyspieszonej premierze filmu. Pierwsze zapowiedzi położyły im kres. "Project Hail Mary" wejdzie do kin 20 marca 2026 roku.