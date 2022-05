"Promised Land": Michael Winterbottom kręci film o powstaniu państwa Izrael

Ruszają prace nad zapowiadanym od dawna thrillerem "Promised Land" ("Ziemia obiecana"). Reżyseruje go brytyjski twórca Michael Winterbottom, autor takich filmów jak "Cena odwagi" czy "Droga do Guantanamo". Produkcja opowie o wydarzeniach, które w 1948 roku doprowadziły do powstania państwa Izrael.

Michael Winterbottom /Tristan Fewings /Getty Images