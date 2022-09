"Priscilla": Cailee Spaeny i Jacob Elordi gwiazdami filmu Sofii Coppoli

Cailee Spaeny (“Mare z Easttown") i Jacob Elordi (“Euforia") to gwiazdy nowego filmu Sofii Coppoli "Priscilla", będącego ekranizacją wspomnieniowej książki Priscilli Presley "Elvis and me".

Cailee Spaeny (Priscilla Presley) i Jacob Elordi (Elvis Presley) /Jemal Countess/FilmMagic, Noam Galai/GC Images /Getty Images