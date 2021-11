Premiery VOD: Co nowego w serwisach streamingowych? [NETFLIX, HBO GO, CANAL+]

26 listopada (piątek)

Od piątku w ofercie serwisu Canal+ online dostępny jest już nowy film nowelowego cyklu "Planeta Singli. Osiem historii". "Grzesznica" w reżyserii Julia Kolberger opowie o pochodzącej ze Śląska nauczycielce Kasi (Hanna Konarowska-Nowińska), która umawia się z poznanym na Planecie Singli Rafałem (Filip Pławiak). Dziewczyna czuje, że to jej bratnia dusza. Będąc świadkową na tradycyjnym góralskim weselu swojego brata (Stanisław Linowski), przeżywa szok, kiedy na miejscu spotyka mężczyznę, z którym wcześniej spędziła pełną emocji noc.



Przypomnijmy, że "Planeta Singli. Osiem historii" to osiem osobnych, uniwersalnych historii o miłości, która nie zna granic wieku. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że bohaterowie każdej z nich poznają się przez aplikacje randkowe. Wszystkie odcinki realizowane są z inną obsadą, przez innego reżysera i twórców.

Wideo "Planeta Singli. Osiem historii": Premiera 19 listopada

27 listopada (sobota)

W sobotę w ofercie HBO GO pojawi się "Kong: Wyspa Czaszki". Film śledzi losy zespołu badaczy, którzy zapuszczają się w głąb niezbadanej wyspy położonej na Pacyfiku - tak samo pięknej, jak i zdradliwej - nie wiedząc, że wchodzą na teren należący do mitycznego King Konga.



Wideo "Kong: Wyspa czaszki" [trailer 3]

- "Kong" jest filmem-rollercoasterem, filmem opartym na chwytach, które są jednocześnie zamaszyste i jawnie tandetne. Niepoważny charakter całości podkreśla już sama warstwa wizualna, pełna landrynkowych barw i kadrów o kompozycji rodem z komiksów lub kreskówek. Styl jest zresztą największym atutem "Konga". Od czasu wybitnych "Strażników Galaktyki" Jamesa Gunna nie było chyba hollywoodzkiego widowiska, które cechowałoby się takim radosnym, dziecięcym przegięciem - pisał w recenzji dla Interii Jakub Izdebski.



28 listopada (niedziela)

Dla fanów Kristen Stewart to może być... szok. W komedii "Świąteczny szok" (HBO GO), aktorka występuje w roli Abby, która planuje oświadczyć się swojej dziewczynie podczas bożonarodzeniowej kolacji u rodziny. Kiedy jednak dowiaduje się, że Harper utrzymywała ich związek w tajemnicy, zaczyna kwestionować łączącą je relację.

Wideo Abby and Harper Break up Scene | Happiest Season(2020)

"Rok na całe życie" (Canal+ online) to z kolei hollywoodzki debiut Mitji Okorna, reżysera "Planety Singli" i "Listów do M.". Przeżyć całe życie w jeden rok - dzień po dniu, chwila po chwili. Kiedy siedemnastoletni Daryn dowiaduje się, że jego ukochana Isabelle jest nieuleczalnie chora, postanawia spędzić z nią jak najintensywniej czas, który im pozostał. W filmie wystąpiła Cara Delevingne, któej partnerują na ekranie Cuba Gooding Jr., Jaden Smith, Nia Long i RZA.



Wideo LIFE IN A YEAR – Official Trailer – On Digital June 22

29 listopada (poniedziałek)

"Good Joe Bell" z Markiem Wahlbergiem (Canal+ online) yo oparta na faktach historia ojca z robotniczego miasteczka, który wyrusza w samotny spacer przez kraj w ramach protestu przeciwko znęcaniu się w szkole nad jego homoseksualnym synem.



Wideo Joe Bell | Official Trailer | In Theaters July 23

"Chyłka. Oskarżenie" (Player.pl) to piąty i finałowego sezon serialu, będącego ekranizacją cyklu Remigiusza Mroza. Fabuła nowych odcinków będzie się koncentrować na rozwiązywaniu przez Joannę Chyłkę sprawy działacza opozycji, który został oskarżony o morderstwo czwórki dzieci i odsiaduje wyrok w więzieniu. W tytułowej roi ponownie zobaczymy Magdalenę Cielecką.

Instagram Wideo

1 grudnia (środa)

"Psie pazury" Jane Campion z Benedictem Cumberbatchem i Kristen Dunst mogliśmy oglądać w wybranych kinach od 19 listopada. 1 grudnia oczekiwany film trafi do oferty Netfliksa. Główny bohater - charyzmatyczny właściciel rancza Phil Burbank - nie jest przyjemnym człowiekiem. Gdy jego brat sprowadza do domu nowo poślubioną żonę i jej syna, Phil zaczyna znęcać się nad nimi. Wkrótce jednak zaczyna rozumieć, czym jest miłość.

Wideo "Psie pazury": Oficjalny zwiastun

3 grudnia (piątek)

Wyprodukowany przez Warner Bros. "Mortal Kombat" (od piątku w ofercie HBO GO) to drugie podejście do przeniesienia popularnej gry komputerowej na duży ekran. W latach 90. ubiegłego wieku nakręcone zostały dwie części serii "Mortal Kombat". Choć pierwsza odniosła sukces kasowy, to dwóm filmom nie udało się zdjąć klątwy ciążącej wówczas na ekranizacjach gier wideo. Większość z takich filmów była kasowymi niewypałami.



Wideo "Mortal Kombat" [trailer]

Z kolei "Godzilla vs. Kong" (HBO GO) to monumentalne starcie dwóch ekranowych tytanów. - Film Adama Wingarda zawiera dokładnie to, czego można się było spodziewać. W jednym narożniku przerośnięta małpa, w drugim - atomowa jaszczurka. Na pierwszym planie starcie tytanów popkultury, gdzieś w tle majaczy świat wielkich korporacji i teorii spiskowych. Bidulka Ziemia znowu w stanie zagrożenia - pisał Mateusz Demski w recenzji dla Interii.

Wideo "Godzilla vs. Kong" [trailer]

Netflix przygotował zaś premierę dokumentu "Coming out Coltona". To opowieść o Coltonie Underwoodzie, byłym zawodniku futbolu amerykańskiego oraz gwiazda "Kawalera do wzięcia", który wkracza na ścieżkę samopoznania po ujawnieniu światu, że jest gejem. Opowiada o swoich zmaganiach z przeszłości i odnalezieniu miejsca w społeczności LGBTQ.

Wideo Colton Underwood Comes Out as Gay

