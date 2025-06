Robert Eggers zekranizuje "Opowieść Wigilijną" Dickensa

Słynna "Opowieść wigilijna" została po raz pierwszy opublikowana w 1843 roku. Historia koncentruje się na skąpcu Ebenezerze Scrooge'u, który jest nawiedzany przez duchy w dniu Bożego Narodzenia. Opowiadanie Dickensa wielokrotnie pojawiało się już na ekranach. W 1999 roku swoją wersję przedstawił David Hugh Jones, a główną rolę zagrał Patrick Stewart. 10 lat później animowaną wersję stworzył Robert Zemeckis, który do postaci skąpca zatrudnił Jima Carreya.

Z najnowszych wieści wynika, że realizacją kolejnej adaptacji zajmie się Robert Eggers. Film powstanie dla studia Warner Bros., a za produkcję poza reżyserem odpowiedzą również Chris Columbus i Eleanor Columbus. Zagraniczne media donoszą, że Eggers pisze scenariusz i rolę Scrooge'a z myślą o aktorze Willemie Dafoe. Obaj mieli już okazję współpracować przy takich filmach, jak "Lighthouse", "Wiking" czy "Nosferatu".

Reklama

Robert Eggers: reżyser pracuje nad filmem o wilkołakach

Nim reżyser podejmie się próby przełożenia "Opowieści wigilijnej" na ekran, widzowie będą mogli zobaczyć historię o średniowiecznych wilkołakach. "Werwulf", podobnie jak film "Nosferatu", powstanie we współpracy z Focus Features. Produkcja ma pojawić się w okresie bożonarodzeniowym w roku 2026.

Przy nowym projekcie będzie współpracować ze Sjónem, który pomagał Eggersowi przy scenariuszu do filmu "Wiking" (2022). Jak podaje portal The Hollywood Reporter historia o wilkołakach ma rozgrywać się w XIII-wiecznej Anglii. Scenariusz zawierać będzie dialogi w staroangielskim, by jak najlepiej odzwierciedlić realia tamtej epoki.

Zobacz też: Był wyśmiewany, dziś jest gwiazdą! Kim jest nowy idol nastolatek z USA?