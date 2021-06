Powstanie film "Ocean's 14"?

Trzy części serii Stevena Soderbergha "Ocean's", zatytułowanej tak od nazwiska głównego bohatera filmu, granego przez George'a Clooneya Danny'ego Oceana, zarobiły w kinach prawie miliard dwieście milionów dolarów. Po ich trzech "męskich" odsłonach, przyszedł czas na "żeński" spin-off, film "Ocean's 8". Jaka będzie przyszłość tej popularnej serii? Niewykluczone, że niebawem widzowie doczekają produkcji "Ocean's 14".

Chcielibyście znów zobaczyć ich razem? /Everett Collection /East News

Reklama

Cykl filmowy wyreżyserowany przez Stevena Soderbergha rozpoczął się od remake'u filmu "Ryzykowna gra" z 1960 roku. "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" z 2001 roku opowiadał o grupie złodziei, którzy dokonują zuchwałego napadu na kasyno.



Reklama

Kolejne odsłony serii były pokłosiem wydarzeń z pierwszego filmu, sprowadzającym się do kolejnych opowieści o zuchwałych napadach. Co wyróżniało film Soderbergha, to naszpikowana gwiazdami obsada, w której obok Clooneya znaleźli się m.in. Brad Pitt, Matt Damon, Casey Affleck, Andy Garcia, Julia Roberts czy Al Pacino. A także Don Cheadle ("Miasto gniewu", "Hotel Ruanda"), który w jednym z ostatnich wywiadów zdradził, że powstanie filmu "Ocean's 14" wcale nie jest wykluczone.

"Rozmawialiśmy o tym filmie zaraz po premierze 'Ocean's 13', ale potem zmarł grający w naszym filmie Bernie Mac i zdecydowaliśmy, że nie będziemy go robić. Ostatnio jednak znowu zagrałem u Soderbergha w filmie 'No Sudden Move' i Steven powiedział mi, że jest sposób na powrót do serii 'Ocean's' i że rozważa taką możliwość. Nic więcej jednak nie powiedział. Nic więc nie wiem. Nie wiem, kto mógłby w nim zagrać, choć wyobrażam sobie, że główna grupa pozostałaby taka sama. Chciałbym to zobaczyć" - powiedział Cheadle w wywiadzie dla "Entertainment Weekly".

Wideo "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra": Official Trailer

Od ostatniego filmu serii minęło niemal 15 lat. W tym czasie zmarł jeszcze inny członek obsady cyklu, Carl Reiner. Pozostali aktorzy, którzy stanowili o sukcesie tych filmów, wciąż pozostają jednymi z największych gwiazd filmowych w branży. Można więc sobie wyobrazić, że zgranie ich terminów byłoby trudne. Skoro jednak poprzednio udało się to aż trzykrotnie, czemu miałoby się to nie udać teraz?

W kwestii filmu "Ocean's 14" pozostaje jeszcze jedno ważne pytanie. Co z granym przez Clooneya Dannym Oceanem? Główna bohaterka filmu "Ocean's 8" to siostra Danny'ego, grana przez Sandrę Bullock Debbie Ocean. W jednej ze scen filmu Debbie odwiedza grób brata, co sugerowałoby, że Danny nie żyje.