Powrót Gandalfa i Frodo? Elijah Wood wie dużo o scenariuszu nadchodzącego filmu

Uniwersum "Władcy Pierścieni" coraz większe! Już od jakiegoś czasu wiemy, że trwają prace nad filmem poświęconym pewnemu niemiłemu stworowi. "Hunt For Gollum" przybliży nam historię postaci, którą poznaliśmy w oryginalnej serii.

W rozmowie z portalem Deadline Peter Jackson zdradził, dlaczego w nowej produkcji zdecydował się skupić na postaci Golluma.

"Ta postać zawsze mnie fascynowała, ponieważ Gollum reprezentuje to, co najgorsze w ludzkiej naturze, natomiast część jego osobowości znana jako Sméagol jest całkiem sympatyczna" - mówił reżyser.

"Hunt For Gollum": co już wiemy?

Nadchodząca produkcja będzie pierwszym aktorskim filmem "Władcy Pierścieni" od zakończenia trylogii "Hobbit" 10 lat temu.

Niestety nie widzieliśmy jeszcze oficjalnego zwiastuna, ale wiemy, że akcja filmu będzie rozgrywać się przed opuszczeniem Shire przez hobbitów w Drużynie Pierścienia. Prawdopodobnie produkcja przeniesie nas do czasów, gdy Gollum odnalazł Pierścień i był ścigany przez swoich rywali. Zapowiedziano, że będziemy świadkami wielu skoków w czasie, kteóe urozmaicą produkcję.

Spokojnie, zobaczymy naszych ulubieńców sprzed lat - Andy Serkis ponownie wcieli się w swoją słynną rolę i mówi się też, że powrócą także Frodo i Gandalf. Czy Ian McKellen powtórzy występ? O tym dopiero się przekonany, bo w czerwcu aktor nie miał jeszcze dobrych wieści.

"Nie dostałem scenariusza, nie dostałem żadnej oferty, nie mam żadnych planów" - stwierdził McKellen. Dodał, że byłby zainteresowany powrotem do roli Gandalfa, jeśli tylko "będzie wciąż żył".

Datę premiery filmu "Hunt for Gollum" zaplanowano na 17 grudnia 2027 roku.

Chociaż zdjęcia do filmu jeszcze się nie rozpoczęły, Elijah Wood potwierdził na DesertCon, że produkcja będzie kręcona w Nowej Zelandii tak jak oryginalna trylogia.

"Będzie więc niosło ze sobą tak wiele wątków związanych z Władcą Pierścieni i jestem tym naprawdę podekscytowany" - dodał gwiazdor.

Za scenariusz odpowiadają Fran Walsh i Philippa Boyens. Na DesertCon w Meksyku Wodd zdradził, że wie "bardzo dużo" o scenariuszu i że "jest naprawdę dobry".