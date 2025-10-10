To było pewne. Niedługo wrócimy do filmowego świata Minecrafta

Oparty na popularnej grze komputerowej "Minecraft: Film" wszedł do kin w kwietniu 2025 roku. Okazał się olbrzymim sukcesem finansowym, chociaż recenzje były różne. Zarobił na całym świecie prawie 958 milionów dolarów. Czyni to z niego trzecią najlepiej zarabiającą produkcję 2025 roku i drugą najbardziej dochodową adaptację gry wideo w historii.

Fabuła skupiała się na czwórce życiowych wykolejeńców, która trafia do świata Minecrafta. Z pomocą mieszkającego tam Steve’a (Jack Black) muszą zmierzyć się z siłami złej wiedźmy Malgoshy. Poza Blackiem na ekranie mogliśmy zobaczyć Jasona Momoę, Danielle Brooks, Emmę Myers, Sebastiana Hansena i Jennifer Cooldige.

Wideo "Minecraft: Film" [trailer]

"Minecraft: Film 2". Co wiemy o sequelu kinowego hitu?

Hess napisze scenariusz sequela razem z Chrisem Gallettą. Wytwórnia Warner Bros. nie potwierdziła, którzy aktorzy powrócą do swoich ról. W mediach społecznościowych pojawił się pierwszy plakat produkcji. Można go zobaczyć TUTAJ.

"Minecraft 2" wejdzie do kin 23 lipca 2027 roku. Co ciekawe, tego samego dnia Disney wprowadzi do kin nowy film z uniwersum "Simpsonów". Szykuje się więc bitwa dwóch popularnych franczyz.