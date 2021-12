"Powrót do tamtych dni" od pierwszych pokazów zbiera pozytywne recenzje i porusza widzów. Każdy pokaz z udziałem publiczności gromadzi osoby, które po seansie dzielą się z reżyserem i scenarzystą filmu, Konradem Aksinowiczem, własnymi historiami - wychodzenia z nałogu lub wspomnieniami o życiu w cieniu alkoholizmu bliskiej osoby. Produkcja, która dotyka tematu uzależnienia od alkoholu i wpływu nałogu na funkcjonowanie rodziny, została również doceniona przez specjalistów w zakresie leczenia osób uzależnionych. Na specjalnych pokazach przedpremierowych film miało okazję zobaczyć wielu certyfikowanych terapeutów i znawców, których opinie splatają się ze sobą w jedno przesłanie: "Powrót do tamtych dni" trzeba zobaczyć.



"Ten film porusza do głębi"

"Ten film porusza do głębi, zostawia ślad w duszy...w każdym calu prawdziwy, zbudowany na kontrastach. Sentymentalna podróż do lat 90, w jej realiach osadzone beztroskie dzieciństwo w cieniu czającego się zła. Nałóg ukochanego ojca, jak tornado niszczy wszystko, zmusza do stania się dorosłym. Ale przede wszystkim jest to film o miłości, trudnej, raniącej... miłości za wszelką cenę. Niesie w sobie ogromny ładunek emocjonalny, a z mojej perspektywy ma także wielki potencjał terapeutyczny" - powiedziała po seansie Jagoda Wladoń, Dyrektorka Ośrodka Terapii Uzależnień MONAR dla Osób z Podwójną Diagnozą w Wyszkowie.



"Mocny film. Właściwie nie film, tylko obrazowy zapis realu, w jakim i w tamte, i w obecne dni, żyją miliony rodzin" - mówiła z kolei psycholożka, terapeutka uzależnień dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska. "Poruszający film, który zostaje na długo w pamięci, przedstawia dramat rodziny z problemem alkoholowym. Pyta o najważniejsze rzeczy: wolność człowieka, godność, odpowiedzialność za drugą osobę i granice bezradności" - podkreśliła Joanna Lisota, specjalistka z działu ds. rodziny i młodzieży, która w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiekuje się programem pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin.

Dzieci alkoholików o filmie "Powrót do tamtych dni"

Największe emocje film wywołuje jednak wśród osób, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym i u tych, którzy sami zmagają się z nałogiem. "Moja reakcja po filmie? Szczery, głęboki, oczyszczający płacz. Płacz córki, płacz matki, płacz osoby uzależnionej. Płacz pełen wdzięczności i nadziei... wdzięczności za prawdę, wspomnienia i siłę do walki o lepszą przyszłość dla siebie, dla synów, dla wszystkich anonimowych... głęboki, poruszający, rodzący przemianę film. Polecam z całego serca" - powiedziała Agata, podopieczna Monaru. Maria, inna pacjenta ośrodka terapeutycznego, dodała również, że po zobaczeniu filmu po raz pierwszy od miesięcy cieszy się, że przebywa z dala od swoich dzieci i podjęła leczenie. "Dziękuję za ten film. Jestem wdzięczna losowi, że poprosiłam o pomoc, że moje dzieci nie widzą mnie takiej, że jest dla nas szansa" - mówiła poruszona.

"Powrót do tamtych dni" w reżyserii Konrada Aksinowicza to wyjątkowy list miłosny do lat 90. XX wieku i minionych lat dzieciństwa. Film został już dostrzeżony przez komisję selekcyjną Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, która uwzględniła go w gronie 16 tytułów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego wrześniowej imprezy (film wyświetlany był tam pod tytułem "Powrót do Legolandu"). Produkcja została również zakwalifikowana do konkursu Just Film w ramach Black Nights Film Festival w Tallinie.

Główne role zagrali Weronika Książkiewicz, Maciej Stuhr i debiutujący na dużym ekranie Teodor Koziar.



"To moja prywatna historia. Wychowywałem się z ojcem alkoholikiem" - reżyser Konrad Aksinowicz przyznawał na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, że "Powrót do tamtych dni" jest dziełem mocno autobiograficznym.

