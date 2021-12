Film Halle Berry "Poobijana" podbija Netflixa! Będą kolejne?

Halle Berry nie tylko wyreżyserowała film "Poobijana" , ale też zagrała w nim główną rolę.

Mój reżyserski debiut był owocem miłości i wiedziałam, że na Netfliksie zostanie potraktowany z odpowiednią starannością. Zespół Netfliksa jest nie tylko kreatywny i otwarty na współpracę, ale też pracuje z niewiarygodna pasją, przez co wspaniale się z nim dogaduje. Jestem niewiarygodnie wdzięczna za nasze partnerstwo skomentowała zacieśnienie współpracy z platformą streamingową Halle Berry.

"Poobijana": Druga szansa

Produkcja opowiada historię zawodniczki MMA Jackie Justice, która zakończyła swoją karierę w niesławie. Doświadczona przez życie kobieta dostaje od losu drugą szansę, gdy niespodziewanie pod jej domem pojawia się jej kilkuletni synek, który do tej pory mieszkał z ojcem. Halle Berry jest też jedną z producentek tego filmu.

Z wyników oglądalności "Poobijanej" bardzo zadowoleni są szefowie Netfliksa . Dlatego namówili Halle Berry do dłuższej współpracy.

Istnieje niewielu ludzi z karierą taką jak Halle Berry. To zdobywająca nagrody aktorka, producentka oraz niesamowita reżyserka, co właśnie udowodniła widzom. Cieszymy się, że zadomowiła się teraz w naszym narożniku i nie możemy doczekać się kolejnych opowieści, które wspólnie pokażemy powiedział odpowiedzialny za filmy na Netfliksie Scott Stuber.

Halle Berry jest jedyną czarnoskórą aktorką, która dostała Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę żeńską. Otrzymała go za rolę w filmie "Czekając na wyrok" z 2001 roku. W przyszłym roku zobaczymy ją w trzech nowych filmach: katastroficznym "Moonfallu" Rolanda Emmericha, dramacie science-fiction "The Mothership" oraz filmie akcji "Our Man from Jersey". W tym ostatnim Berry zagra u boku Marka Wahlberga.



"Poobijana": Halle Berry jako zawodniczka MMA 1 / 5 W ubiegłorocznej rozmowie z magazynem "Variety" 54-letnia Berry ujawniła, że na planie swojego reżyserskiego debiutu, w którym wciela się także w główną postać, złamała dwa żebra. Kontuzja była efektem ciosu kolanem w klatkę piersiową w scenie walki, w której bohaterka Berry toczyła pojedynek z postacią graną przez Valentinę Shevchenko. Źródło: materiały prasowe Autor: Netflix udostępnij

