Powiedział za dużo? Walka superbohaterów w "Avengers: Doomsday"

Nightcrawler jest jednym z najpopularniejszych superbohaterów związanych z mutantami Marvela. Jego demoniczny wygląd wymagał długich godzin charakteryzacji podczas zdjęć do "X-Men 2" z 2003 roku. Z tego powodu aktor zdecydował się nie powracać w kolejnych częściach cyklu. Zmienił zdanie dopiero dla Kinowego Uniwersum Marvela.

Alan Cumming o powrocie do roli X-Mana po 23 latach

"Przygotowywałem się wczoraj do jednej sceny akcji i zdałem sobie sprawę, że mam 60 lat, a superbohatera grałem 23 lata temu. Już wtedy byłem na to za stary. A dziś znowu to robię. Dla mnie jest to przezabawne" - przyznał Cumming.

Reklama

Wideo "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" [trailer 2]

"Uczę się tych walk i ciągle pytam: co robię? Z kim walczę? A oni mi odpowiadają, że teraz biję Pedra Pascala w głowę, czy coś takiego" - dodał po chwili, być może zdradzając nieco za dużo, niż powinien.

Pascal zadebiutuje w filmie "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" jako Reed Richards, przywódca tytułowej drużyny. Powtórzy on swoją rolę w "Avengers: Doomsday". Można przypuszczać, że w filmie dojdzie do starcia między Fantastyczną Czwórką i X-Men.

"Avengers: Doomsday". Plejada gwiazd w obsadzie filmu

"Avengers: Doomsday" wejdą do kin 1 maja 2026 roku. W ujawnionej dotychczas obsadzie znajdzie się 27 aktorów z poprzednich adaptacji komiksów Marvela, między innymi Patrick Stewart (Profesor Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), Channing Tatum (Gambit), Florence Pugh (Yelena Belova), Simu Liu (Shang-Chi), Vanessą Kirby (Invisible Woman), Anthony Mackie (Kapitan Ameryka), Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man) oraz Robert Downey Jr. jako Doctor Doom.