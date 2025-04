Polski hit w ofercie SkyShowtime. Ten film trzeba zobaczyć

"Kulej. Dwie strony medalu" to historia Jerzego i Heleny Kulejów — najbardziej barwnego małżeństwa Polski lat 60. On — legendarny polski pięściarz, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona — silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu.

Historia koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 r., kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, w którym wielka miłość była wystawiona na próbę radzenia sobie z wielkim sukcesem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kulej. Dwie strony medalu" [trailer 2] materiały prasowe

"Kulej. Dwie strony medalu". Nagrody dla biografii polskiego mistrza

Produkcja w reżyserii Xawerego Żuławskiego zdobyła na festiwalu w Gdyni trzy nagrody, w tym dwa wyróżnienia specjalne: Kryształową Gwiazdę Elle dla Tomasza Włosoka i Złotego Kangura — nagrodę australijskich dystrybutorów filmowych. Z kolei nagroda indywidualną za najlepszą charakteryzację otrzymała Agnieszka Hodowana. Film zdobył również Nagrodę Publiczności Orzeł 2025.

"Kulej. Dwie strony medalu". Gwiazdorska obsada

W rolach głównych wystąpili Tomasz Włosok i Michalina Olszańska. W produkcji zagrali również Tomasz Kot, Andrzej Chyra, Konrad Eleryk, Bartosz Gelner i Monika Mikołajczak. Obraz wyreżyserował Xawery Żuławski, który wraz z Rafałem Lipskim napisał scenariusz. Producentem filmu jest Krzysztof Terej, a autorem zdjęć – Marian Prokop.