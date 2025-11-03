"Wojna o jutro": wielki hit science fiction

W filmie "Wojna o jutro" podróżnicy w czasie z roku 2051 przybywają z pilną wiadomością: za 30 lat ludzkość będzie przegrywać wojnę ze śmiertelnie niebezpiecznymi Obcymi. Jedyną nadzieją na przetrwanie naszej cywilizacji jest to, że żołnierze i cywile zostaną przetransportowani do przyszłości i przyłączą się do walki.

Jest grudzień 2022 roku i główny bohater tego filmu - nauczyciel biologii i były komandos, Dan Forester (Chris Pratt) przeżywa szok, jak większość ludzi na Ziemi, gdy atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia burzy wiadomość o nadchodzącej katastrofie. Jako były żołnierz zostaje ponownie wcielony do armii i wysłany do przyszłości za pomocą tunelu czasoprzestrzennego. To, co zastaje po przybyciu na miejsce, przekracza jego wyobrażenie piekła na ziemi, chociaż na służbie widział wiele złego. Garstka obrońców rodzaju ludzkiego toczy przegraną bitwę z tłumami zaciekłych i niepowstrzymanych pozaziemskich najeźdźców. Pośród chaosu i zbliżającego się Armageddonu, były sierżant Zielonych Beretów trafia do okrążonego przez kosmitów, miejskiego labiryntu, gdzie każdego dnia musi walczyć o przetrwanie. Gdy wydaje się, że nie ma już szansy na ocalenie, ten żołnierz wraca do tego, co było sensem jego życia w cywilu - był utalentowanym biologiem. Zdeterminowany, by ocalić świat dla swojej córki, Dan Forester łączy siły z genialnym naukowcem (J.K. Simmons) i zarazem ojcem, by zmienić los planety.



Reklama

Za reżyserię "Wojny o jutro" odpowiada Chris McKay, a autorem scenariusza jest Zach Dean. U boku Pratta i Simmonsa wystąpiła Yvonne Strahovski w roli pułkownik Muri Forester. Budżet wynosił aż 200 mln dolarów, a film finalnie nie trafił do kin z powodu pandemii.

"Wojna o jutro" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Wojna o jutro" zostanie wyemitowany dzisiaj, 3 listopada, w Polsacie o godz. 20:40. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć powtórkę w piątek, 7 listopada, o godz. 22:00, również w Polsacie.

Czytaj więcej: "Wojna". Nie dla widzów o słabych nerwach. Najmocniejszy film ostatnich lat