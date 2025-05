Intrygujące science fiction po polsku. Nie widzieliście w kinach? Nie przegapcie teraz

"W nich cała nadzieja": jedna z najbardziej intrygujących polskich opowieści

"W rzeczywistości postapokaliptycznej Ewa walczy nie tylko o przetrwanie, ale i zmaga się̨ z dotkliwą samotnością̨. Długotrwałe uczucie izolacji nie jest jednak jej jedynym problemem. Prawdziwy dramat zaczyna się̨, kiedy przez absurdalną sytuację wchodzi w konflikt ze swoim jedynym towarzyszem - Robotem. Zaczyna się̨ wówczas prawdziwa walka o życie z maszyną" - głosi oficjalny opis filmu z 2023 roku, który szybko okazał się jedną z najbardziej intrygujących polskich propozycji ostatnich lat.

W Ewę wciela się Magdalena Wieczorek. Wykreowana przez nią bohaterka to pełnokrwista, silna bohaterka, która mimo poczucia osamotnienia jest zdeterminowana, by walczyć o przetrwanie. Dla aktorki to kolejna wyrazista rola po "Zadrze", gdzie wcieliła się w raperkę.

"W nich cała nadzieja": Magdalena Wieczorek o filmie

"To role, na które się czeka, nawet o tym nie wiedząc. Na szczęście scenarzyści w naszym kraju coraz częściej piszą główne role dla kobiet. Niesamowite, że mogę brać w tym czynny udział. Nigdy nie spodziewałam się, że w tak krótkim czasie otrzymam dwie takie propozycje i że będę mogła spróbować swoich sił w różnych gatunkach. Oba filmy zbierają bardzo pozytywne recenzje. Jestem szczęśliwa, że tak się to potoczyło. Ale faktycznie 'Robot', bo tak roboczo nazywaliśmy ten film, nie był wypadkową 'Zadry'. Nie znałam wcześniej reżysera filmu Piotra Biedronia . On również o mnie nie słyszał. Po prostu pewnego dnia zadzwoniła do mnie producentka Beata Pisula z propozycją nagrania self tape. Miałam 12 godzin, żeby nauczyć się siedemnastu stron A4 tekstu i nagrać scenę. Wszystko działo się na wariackich papierach, ale los sprawił, że znalazłam się na planie" - podkreśliła Wieczorek w rozmowie z PAP.



"W nich cała nadzieja": film zdobył kilka nagród

Produkcja jest debiutem fabularnym reżysera Piotra Biedronia. "W nich cała nadzieja" otrzymała wyróżnienie w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz nagrodę dla Filmu Klimatycznego. Teraz do twórców trafiło kolejne wyróżnienie - nagrodę Méliès d'argent dla najlepszego filmu fabularnego na Trieste Science+Fiction Festival we Włoszech.



"W nich cała nadzieja" będzie można obejrzeć 11 maja o godzinie 20:00 na antenie Kino Polska.

