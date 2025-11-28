"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje": brawurowy polski film

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" to komedia akcji inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, legendarnego celebryty półświatka, który ośmieszał władze PRL, wymykając się 29 razy organom ścigania. Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali. Milicja dawała za głowę Najmrodzkiego milionowe nagrody, a jego brawurowe wyczyny śledziła cała Polska.

W filmie Najmro wraz ze swoją ferajną obrabia pewexy, żeby żyć kolorowo w czasach, w których wszystko jest szare i zakazane. Ponad wszystko kocha wolność i dobrą zabawę. Żyje w świecie najpiękniejszych kobiet, najszybszych samochodów i wielkich pieniędzy, ale poznaje dziewczynę, dla której chce wszystko zmienić.

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Mateusza Rakowicza. W filmie wystąpili: Dawid Ogrodnik, Robert Więckiewicz, Rafał Zawierucha, Marta Wągrocka, Jakub Gierszał, Sandra Drzymalska i inni. Komedia zyskała pozytywne opinie ze strony krytyków i widzów. Chwalono go za lekkość narracji, stylizację retro oraz charyzmatyczną grę Dawida Ogrodnika.

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" zostanie wyemitowany dzisiaj, 28 listopada, o godz. 20.00 w Polsacie.

