"Psy 3. W imię zasad": kolejna część kultowej polskiej serii

Kultowi bohaterowie, legendarne dialogi, które weszły do codziennego języka i muzyka, którą bez trudu rozpozna każdy kinoman – seria "Psy" na zawsze odmieniła polskie kino. Policyjna opowieść błyskawicznie zdobyła serca widzów, z miejsca zyskując status produkcji kultowej.

Po 25 latach odsiadki Franciszek "Franz" Maurer (Bogusław Linda) wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku… nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy się, gdy los ponownie połączy Franza i Waldka "Nowego" Morawca (Cezary Pazura), Radosława Wolfa (Artur Żmijewski) i kapitana Tadeusza Stopczyka (Edwarda Linde-Lubaszenko). Ich spotkanie zmieni wszystko.

Najnowsze "Psy" również, na podstawie własnego scenariusza, wyreżyserował Władysław Pasikowski. Pojawiają się nowi bohaterowie – do legendarnej obsady dołączyli: Jan Frycz (jako Panicz), Marcin Dorociński (Wit), Sebastian Fabijański (Damian), Tomasz Schuchardt (Cegielski), Arkadiusz Jakubik (Morales), Wojciech Zieliński (Dyżurny Kołodziej) i Eryk Lubos (jako Spinaker). Producentem filmu jest Klaudiusz Frydrych, współtwórca sukcesu świetnie przyjętego przez widzów i krytyków "Jacka Stronga". Partneruje mu Janusz Dorosiewicz, producent hitu "Psy 2. Ostatnia krew" (1994).

"Psy 3. W imię zasad" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Psy 3. W imię zasad" zostanie wyemitowany dzisiaj, 22 września, o godz. 20.35 na Polsacie.