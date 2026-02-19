"Diabeł ubiera się u Prady": kultowy film z gwiazdorską obsadą

"Diabeł ubiera się u Prady" to ekranizacja bestsellerowej powieści Lauren Weisberger. Film opowiada historię młodej dziewczyny, Andy Sachs.

Andy zdobywa upragnioną posadę asystentki w jednym z najbardziej prestiżowych nowojorskich magazynów poświęconych modzie, licząc, że praca ta otworzy jej drzwi do wielkiej kariery w dziennikarstwie. Szybko jednak przekonuje się, że jej bezwzględna szefowa, Miranda Priestly, to prawdziwy "diabeł" w świecie mody. Praca u Mirandy staje się prawdziwym wyzwaniem, które wystawia na próbę jej cierpliwość, zdolności i poczucie własnej wartości.

Film "Diabeł ubiera się u Prady" może pochwalić się znakomitą obsadą aktorską. W roli Mirandy Priestly, bezwzględnej redaktorki naczelnej magazynu o modzie, zobaczymy Meryl Streep. Jej rola przyniosła jej Złoty Glob za najlepszą aktorkę w komedii lub musicalu. Anne Hathaway wciela się w postać Andy Sachs, młodej i ambitnej asystentki, która stara się przetrwać w surowym świecie mody. W filmie występują również Emily Blunt jako Emily Charlton, współpracowniczka Andy, oraz Stanley Tucci jako Nigel, doświadczony pracownik magazynu, który pomaga Andy odnaleźć się w nowym środowisku.

Jeszcze w tym roku, po 20 latach od premiery, do kin wejdzie kontynuacja filmu - "Diabeł ubiera się u Prady 2". Premiera planowana jest na 1 maja.

"Diabeł ubiera się u Prady" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Produkcja "Diabeł ubiera się u Prady" zostanie wyemitowana w Polsacie już dziś, 19 lutego o godzinie 21:35.

