W "Ojcu Chrzestnym" Tom Hagen był przybranym synem Vita Corleone (Marlon Brando). Po ukończeniu studiów prawniczych zaczął doradzać w sprawach rodzinnych. Wkrótce stał się consigliere Dona Corleone, jego prawą ręką i najbardziej zaufanym doradcą. Część członków rodziny uważała, że nie nadaje się na to stanowisko, ponieważ nie miał włoskich korzeni. Po śmierci Vita Corleone Hagen doradzał jego synowi Michaelowi (Al Pacino).

Duvall wcielił się w prawnika z "Ojcu Chrzestnym" z 1972 roku, za co otrzymał nominację do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. Aktor powrócił w "Ojcu Chrzestnym, części II" z 1974 roku. Nie pojawił się jednak w "Części III" z 1990 roku. W jednym z dialogów dowiadujemy się, że Hagen zmarł przed wydarzeniami przedstawionymi w filmie. Funkcję doradcy rodziny Corleone pełnił nowy bohater, grany przez George'a Hamiltona B.J. Harrison.

Robert Duvall, Al Pacino i Diane Keaton w filmie "Ojciec Chrzestny, część II" CBS Photo Archive Getty Images

Robert Duvall miał wystąpić w "Ojcu Chrzestnym, części III". Poszło o pieniądze

Reżyser Francis Ford Coppola planował początkowo, że Hagen powróci w zamknięciu trylogii. Bohater miał się skonfliktować z rodziną Corleone i wystąpić przeciwko Michaelowi. Postać usunięto ze scenariusza w trakcie preprodukcji. Poszło o gażę Duvalla. Według reżysera zażądał on kwoty równej tej, jaką miał otrzymać Al Pacino za powtórzenie roli głowy rodziny Corleone.

W rozmowie z programem "60 Minutes" dla telewizji CBS Duvall potwierdził, że powodem jego rezygnacji z trzeciego "Ojca Chrzestnego" były pieniądze. Zaprzeczył jednak, że chciał otrzymać za swój występ tyle, co Pacino. "Gdyby zapłacili mu dwa razy tyle, co mnie, byłoby okej. Nie, jeśli zapłaciliby mu trzy albo cztery razy więcej - a to właśnie zrobili" - mówił wtedy.

Robert Duvall nie był pierwszym aktorem, który odmówił udziału w kontynuacji "Ojca Chrzestnego"

Co ciekawe, lata wcześniej spór o gażę przekreślił powrót Marlona Brando do roli Vita Corleone. Aktor miał pojawić się w scenie finałowej "Ojca Chrzestnego, części II", która rozgrywała się w grudniu 1941 roku. Są w niej obecni James Caan i Abe Vigoda, których bohaterowie także zginęli w części pierwszej. Gdy Brano zażądał zbyt dużego wynagrodzenia, Coppola przepisał scenę i skupił się w niej na innych postaciach.