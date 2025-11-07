"Kod da Vinci" w reżyserii Rona Howarda to wciągający thriller, który bazuje na bestsellerowej powieści Dana Browna. W obsadzie dzieła znalazły się legendy kina, jak Tom Hanks, Ian McKellen czy Jean Reno.

"Kod da Vinci" trzyma w napięciu do ostatniej minuty

Nakręcony w 2006 roku thriller to ekranizacja bestsellerowej książki Dana Browna o tajemniczej śmierci w Luwrze, które staje się kluczem do rozwiązania jednej z największych zagadek w dziejach ludzkości.

Tom Hanks wcielił się w Roberta Langdona, profesora Harvardu i specjalistę od symboli i szyfrów, który ma za zadanie rozwikłać łamigłówkę pozostawioną przez bezwzględnego mordercę. Na ekranie mu partnerowali m.in. Ian McKellen, Audrey Tautou, Jean Reno, Paul Bettany i Alfred Molina.

Seria filmów o Robercie Langdonie, choć generowała ogromne zyski (łącznie blisko 1,5 miliarda dolarów), nie zdołała przekonać krytyków. Pomimo popularności i globalnego rozgłosu, ekranizacje powieści Browna były często krytykowane za powierzchowność fabularną i uproszczony sposób przedstawienia historii. Film wywołał spore kontrowersje w środowiskach religijnych ze względu m.in. na interpretacje.

"Kod da Vinci" w telewizji. Kiedy i gdzie można go zobaczyć?

Film "Kod Da Vinci" zostanie wyemitowany dzisiaj, 7 listopada, na kanale Polsat Film o godzinie 21:00. Emisja potrwa do północy.

