"Pojutrze" to amerykański film katastroficzny z 2004 roku w reżyserii Rolanda Emmericha . W roli głównej występuje Dennis Quaid . Na ekranie partnerują mu m.in. Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum oraz Ian Holm. Produkcja zostanie dzisiaj wyemitowana w telewizji.

"Pojutrze": fabuła i obsada

Czy świat stoi u progu nowej epoki lodowcowej? To pytanie od lat zadaje sobie klimatolog Jack Hall (Dennis Quaid). Hall przekonany jest, że globalne ocieplenie prędzej czy później doprowadzi do katastrofalnych zmian klimatycznych na naszej planecie. Wyniki badań, które przeprowadził na Antarktydzie, pokazują, że podobna katastrofa miała miejsce już wcześniej, dziesięć tysięcy lat temu. Wszystko wskazuje na to, że wydarzy się ponownie: od Antarktydy odrywa się olbrzymi kawał grubej pokrywy lodowej, a całym globem wstrząsa seria niezwykłych kataklizmów.

Reklama

U boku Dennisa Quaida wystąpili: Jake Gyllenhaal jako Sam Hall, syn Jacka, Emmy Rossum jako Laura Chapman, Ian Holm w roli Terry'ego Rapsona i inni.

"Pojutrze" to jeden z najpopularniejszych filmów katastroficznych XXI wieku. Przyciągnął ogromną publiczność na całym świecie i długo utrzymywał się w kinach. Może pochwalić się spektakularnym sukcesem z box-office, bowiem zarobił około 552,6 miliona dolarów na całym świecie przy budżecie 125 mln dolarów.

"Pojutrze" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Pojutrze" zostanie dzisiaj, 22 grudnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.

Czytaj więcej: Najlepsze horrory wszech czasów. Te tytuły musisz znać