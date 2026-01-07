Wcześniej poinformowano, że rodzina Bardot nie zgodziła się na państwowe upamiętnienie aktorki. Uroczystości odbyły się w kościele Notre-Dame de l’Assomption. Wzięli w niej udział członkowie rodziny oraz zaproszeni przez nią goście.

Wśród nich znalazła się Marine Le Pen, od 2021 roku przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego. Bardot nazywała ją "Joanną d’Arc XXI wieku" i udzieliła wsparcia w czasie wyborów prezydenckich.

Théa Charrier, wnuczka Brigitte Bardot, z rodziną

Aktorka spocznie na Cmentarzu Morskim w Saint-Tropez. Była związana z miastem przez ponad pół wieku – przeprowadziła się tam po zakończeniu kariery aktorskiej w 1973 roku.

Jeden tytuł uczynił z Brigitte Bardot ikonę

Brigitte Bardot przyszła na świat 28 września 1934 roku. Podczas niemieckiej okupacji Paryża przyszła gwiazda rozpoczęła naukę tańca. Od 1949 roku uczęszczała do prestiżowego Conservatoire de Paris. Wtedy też zaczęła pracować jako modelka. W 1950 roku pojawiła się na okładce magazynu "Elle", dzięki której otrzymała pierwsze oferty aktorskie.

Rozpoznawalność przyniósł jej film "I Bóg stworzył kobietę", który wyreżyserował jej ówczesny mąż Roger Vadim. Uczynił on z niej ikonę kina i mody. Po tym sukcesie Bardot nie schodziła z kinowych ekranów. Często występowała w kilku filmach rocznie.

Szczególnie intensywny był dla niej początek lat 60. XX wieku. Do jej najważniejszych filmów należały "Prawda" (1961, reż. Henri-Georges Clouzot), "Życie prywatne" (1962, reż. Louis Malle), "Pogarda" (1963, reż. Jean-Luc Godard) i "Viva Maria!" (1965, reż. Louis Malle).

Równolegle Bardot rozwijała swoją karierę muzyczną. Szczególny sukces odniosła dzięki współpracy z Serge’em Gainsbourgiem, Bobem Zaguryem i Sachą Distelem.

W 1973 roku 39-letnia Bardot poinformowała o zakończeniu kariery aktorskiej. "Szaleństwo, które mi towarzyszyło, wydawało mi się nie tego świata. Nigdy nie byłam gotowa na życie gwiazdy" - mówiła w rozmowie z "Guardianem" z 1996 roku.

Od 1974 roku skupiła swą działalność na walce o prawa zwierząt. W 1986 założyła "The Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals". Promowała także wegetarianizm. Głośno było o jej decyzji o sprzedaniu swych pamiątek z czasów kariery filmowej. Zebrała ponad trzy miliony franków, które przekazała swej fundacji.