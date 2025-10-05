Po latach powróci do kultowej roli? Bardzo by tego chciała

Elizabeth Olsen znów jako Wanda Maximoff?

"To coś, co kocham i do czego zawsze chcę wracać" - powiedziała Elizabeth Olsen. - "Myślę, że to, co było tak wyjątkowe w ciągu ostatnich pięciu lat, to fakt, że mogłam zrobić z tą postacią tak wiele, czego nigdy bym się nie spodziewała. Wciąż są wątki, które pojawiły się w komiksach i które chciałabym wcielić w życie, i myślę, że fani również tego chcą".



"Te filmy nie są dla krytyków, te filmy są dla fanów" - dodała aktorka.



Elizabeth Olsen po raz pierwszy wcieliła się w Wandę Maximoff/Scarlet Witch prawie dekadę temu, pojawiając się w filmie "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" z 2016 roku. Jej postać doczekała się własnej, limitowanej serii "WandaVision" w 2021 roku, a aktorka otrzymała za swój występ nominację do nagrody Emmy.

Ostatni raz Wandę zagrała w filmie "Doktor Strange w multiwersum obłędu" z 2022 roku. W jednym z wywiadów potwierdziła później, że jej bohaterka nie żyje, co wcale nie było jasne dla fanów. Jak jednak wiadomo, w multiwersum nawet śmierć można pokonać.

"Te historie stawały się dla mnie, mojej postaci, coraz lepsze. Naprawdę mi się to podobało" - powiedziała o swojej roli Olsen, dodając, że zdaje sobie sprawę z przesytu kinem superbohaterskim. Rozwiązanie tego problemu szef Marvela - Kevin Feige stawia sobie za priorytet.

"Niektórzy ludzie mają stałe seriale telewizyjne, do których mogą wracać. Mam wrażenie, że niewielu ma okazję uczestniczyć we franczyzach, które - wiem, że kulturowo mogą nas trochę zmęczyć - ale jest w nich coś, co staje się bardzo rodzinne" - powiedziała gwiazda



"Nie ma niczego podobnego i nie wiem, czy będę miała taką możliwość jeszcze raz, chyba że w ramach stałego serialu. Lubię taką spójność. To przyjemne uczucie. To znaczy, bezpieczeństwo pracy jest przyjemne - myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy" - podsumowała ekranowa Wanda Maximoff.