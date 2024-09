To jednak nie koniec Wandy Maximoff? Elizabeth Olsen widzi jedną szansę na powrót

Elizabeth Olsen , wkraczając do Uniwersum Marvela, dała nam niezapomniany pokaz aktorskich umiejętności oraz jedną z najpotężniejszych bohaterek, która zdecydowanie zapadła w pamięć. W ostatnich produkcjach rys jej postaci zdecydowanie się zmienił i fani myśleli, że ostatecznie ją pożegnaliśmy. Jednak aktorka niedawno powiedziała, że widzi szansę na powrót pod jednym warunkiem.

Elizabeth Olsen powróci do MCU?

Wandę Maximoff mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć w filmie "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz" z 2014 roku, a rok później była istotną postacią w filmie "Avengers: Czas Ultrona" . Olsen powracała w kolejnych filmach, a kulminacja nadeszła w filmie "Doktor Strange: Multiwersum obłędu". Wtedy fani myśleli, że pożegnali bohaterkę na zawsze.



W jednym z niedawnych wywiadów Elizabeth Olsen opowiedziała, w jakiej sytuacji powrót jej bohaterki wydaje się możliwy.

"To postać, do której uwielbiam wracać, gdy można ją dobrze wykorzystać. (...) Myślę, że ludzie przez chwilę nie wiedzieli, co ze mną zrobić... ale jeśli istnieje dobry sposób na jej [Wandy] wykorzystanie, to zawsze chętnie wrócę" - opowiedziała aktorka.

W wywiadzie dla londyńskiego "Time" z 2023 roku Olsen przyznała, że przygoda z Wandą trwałą długo, więc chciałaby znaleźć równowagę i robić także inne filmy, ponieważ "jedna postać nie daje długowieczności".



Pozostaje tylko pytanie czy taki powrót ma sens, skoro wydawało się już, że historia Wandy Maximoff jest już zamkniętym rozdziałem i nadeszła pora na nowych bohaterów.