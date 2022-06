Piotr Fronczewski: Co dzieje się z jego zdrowiem?

"Jestem starym aktorem, zbliżającym się do kresu swojej ziemskiej drogi" - powiedział w jednym z wywiadów Piotr Fronczewski. Choć aktor zbliża się już do osiemdziesiątki, nie zamierza całkowicie pożegnać się z zawodem. Nie kryje, że od pewnego czasu ma problemy z sercem i choć nie wraca na scenę, ma zamiar wystąpić w filmie. Co dzieje się z jego zdrowiem?

Piotr Fronczewski - wybitny aktor komediowy i dramatyczny AKPA