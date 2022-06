"Rzeczywiście ten Orzeł smakuje wyjątkowo. Jak się młodym aktorem to trochę buńczucznie traktuje się to, co spada z niebios. Jako coś, co mu się po prostu należało. Z wiekiem trochę zyskuje się pokory. Tak jest w moim przypadku" - przyznał Maciej Stuhr w rozmowie z Interią.

"Ta pewność czasem czmycha, bo może jest nieskromna i może nie wypada. Moja droga od 'Pokłosia' nie była usłana różami, była dość trudna. To 'Pokłosie' naznaczyło mnie nie tylko artystycznie, ale też jakim człowiekiem i osobą publiczną chcę być. To się wiązało z trudnym wyborem" - dodał aktor.



Aktor odniósł się również do sytuacji na Ukrainie i do tego, co wydarzyło się podczas gali. Do widzów przemówił ukraiński reżyser filmowy Oleg Sencow, który jest teraz w Ukrainie i walczy. Reżyser podziękował za pomoc i za to, że Polacy pomagają Ukraińcom w walce o wolność. "Stop Russion War" - takie kartki podnieśli wszyscy zgromadzeni na sali.



"Przykład tego, co się stało z Olegiem Sencowem pokazuje, że nawet jak się wydaje coś błahe i naiwne, to może przynosić skutki. Czasami, choć pewnie nie zawsze możemy przenosić góry" - powiedział Interii Maciej Stuhr.



"Wszyscy jak tu siedzimy wierzymy, że ta wojna się kiedyś skończy. Mamy jasny moralny osąd tej sytuacji. Wiemy, kogo wspierać, a kogo za to potępiać i dajemy temu dzisiaj wyraz" - dodał.

Maciej Stuhr zdobył Orła w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy za rolę w filmie "Powrót do tamtych dni" .



"Wierzcie czy nie, ale to jest jedna z najważniejszych chwil w moim życiu. Uwielbiam ten film. Uważam, że ten film jest wart wszystkich nagród świata. Nagrodę chciałbym zadedykować swoim dzieciom i wszystkim dzieciom, żeby nie musiały oglądać swoich rodziców pod wpływem alkoholu" - powiedział Maciej Stuhr, odbierając nagrodę.



Następnie przytoczył słowa Jerzego Treli, które aktor wypowiedział, odbierając przed laty Orła. To cytat z "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego: "Ptak ptakowi nie jednaki, człek człekowi nie dorówna, dusa dusy zajrzy w oczy, nie polezie orzeł w gówna".

Uroczysta gala odbyła się 6 czerwca w Teatrze Polskim w Warszawie. Filmem roku okazała się "Aida" w reżyserii Jasmili Žbanić. W kategoriach aktorskich triumfowali Agata Buzek i Maciej Stuhr. Największym przegranym gali jest film "Żeby nie było śladów", który otrzymał aż 13 nominacji do Orłów, ale zdobył tylko jedną nagrodę.



Na gali była ekipa Interii - Katarzyna Drelich i Marcin Rapacz.



