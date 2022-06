Krakowski Festiwal Filmowy jest najstarszym polskim festiwalem i jednym z najważniejszych na świecie w krótkim metrażu i dokumencie. Rangę KFF potwierdza przynależność do grona festiwali akredytowanych m.in. przez Międzynarodową Federację Producentów Filmowych (FIAPF), European Film Academy (EFA) oraz The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), dzięki czemu jako jedyny w Polsce znalazł się w prestiżowej grupie festiwali kwalifikujących do Oscara w kategorii pełnometrażowych dokumentów oraz jako jeden z dwóch polskich festiwali w kategoriach filmów krótkometrażowych. Krakowski Festiwal Filmowy jest także w renomowanym gronie festiwali rekomendujących filmy krótkometrażowe oraz pełnometrażowe filmy dokumentalne do Europejskiej Nagrody Filmowej.



"Victoria" Karoliny Porcari

Zrealizowana w Studio Munka SFP w ramach programu Trzydzieści minut "Victoria" Karoliny Porcari to historia kobiety, która po pięćdziesiątce zaczyna odkrywać swoją seksualność. W tytułową rolę brawurowo wcieliła się oklaskiwana w Krakowie Katarzyna Figura , której na ekranie partnerują Piotr Cyrwus i Małgorzata Bogdańska .



Filmy w Międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych oceniało jury w składzie: przewodniczący Juliusz Machulski (Polska), Olga Lucovnicova (Mołdawia), Andrea Martignoni (Włochy), Anita Reher (Dania) and Amer Salmeen Al Murry (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Właśnie to gremium zdecydowało się uhonorować Karolinę Porcari Srebrnym Smokiem dla najlepszego krótkometrażowego filmu fabularnego. Nagroda ta oznacza, że film ma skróconą drogę do ubiegania się o nominację do Oscara. Ponadto "Victoria" otrzymała rekomendację do nagrody Europejskiej Akademii Filmowej.



Autorka "Victorii" Karolina Porcari to mająca włosko-polskie korzenie debiutująca reżyserka, scenarzystka i aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Jest absolwentką Wydziału Aktorstwa w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie oraz kursu Studio Prób w warszawskiej Szkole Wajdy.



"Koniki na biegunach" Marcina Lesisza

Z kolei w Konkursie polskim jury w składzie: Piotr Stasik - przewodniczący, Daria Kopiec, Kuba Mikurda, Anna Sienkiewicz-Rogowska i Małgorzata Szyłak przyznało Srebrnego Lajkonika Marcinowi Lesiszowi za krótkometrażowy film "Koniki na biegunach".



To historia niepełnosprawnej Ewy, której życie ogranicza się do DPS-u i mieszkania rodziców. Z matką łączy ją bliska, ale i skomplikowana więź, pełna skrywanych żali. By rozładować napięcie, Ewa tworzy lalki i zabawki. Z ich pomocą komunikuje się z otoczeniem i mówi o swoich emocjach. Równolegle poznajemy kolejne fragmenty animacji na kanwie snutej przez Ewę opowieści, inspirowanej jej życiem, dzięki której możemy spojrzeć na świat oczami wyobraźni tej nietuzinkowej kobiety.



Reżyser filmu Marcin Lesisz jest absolwentem kierunku operatorskiego w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jego autorski obraz "Goran The Camel Man" był prezentowany na festiwalach w kraju i za granicą, zdobywając szereg nagród. Lesisz był także producentem oraz autorem zdjęć do krótkometrażowego filmu fabularnego "Rykoszety". Pracował również jako autor zdjęć oraz operator kamery przy spotach, filmach dokumentalnych, reportażach i serialach telewizyjnych dla stacji TVN, Canal+ i TVP.



"Koniki na biegunach" powstały w Studio Munka SFP w ramach programu Pierwszy dokument.