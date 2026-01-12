Pierwszy taki przypadek na gali Złotych Globów. Historia tworzy się na naszych oczach
Za nami 83. ceremonia wręczenia Złotych Globów. Poznaliśmy zwycięzców, wśród których znalazł się Wagner Moura za swoją rolę w "Tajnym agencie". Artysta jest pierwszym brazylijskim aktorem wyróżnionym w kategorii najlepszy aktor w dramacie!
Za nami 83. ceremonia wręczenia Złotych Globów, amerykańskich nagród filmowych i telewizyjnych przyznawanych przez Golden Globe Foundation, honorująca produkcje z 2025 roku. Podczas gali rozdania poznaliśmy zwycięzców, którzy zabrali złote statuetki do domów. Jednym z nich został Wagner Moura, który w filmie "Tajny agent" wcielił się w Marcela. Produkcja opowiada o ekspercie technologicznym, który ucieka przed swoją przeszłością i wraca do rodzinnego Recife w poszukiwaniu spokoju. Szybko jednak odkrywa, że nie będzie to łatwe.
"'Tajny agent' to film o pamięci, a raczej jej braku, i traumie pokoleniowej. Myślę, że skoro trauma może być przekazywana z pokolenia na pokolenie, to wartości również" - powiedział Moura w swoim przemówieniu.
Thriller polityczny, autorstwa Klebera Mendonçy Filho, zadebiutował na Festiwalu Filmowym w Cannes, ciesząc się ogromnym uznaniem, stając się najczęściej nagradzanym tytułem tego roku.
Dzięki wygranej podczas tegorocznej gali Złotych Globów 49-letni Moura został pierwszym w historii brazylijskim aktorem, który wygrał w kategorii najlepszy aktor w dramacie. Wcześniej, również jako pierwszy brazylijski aktor, był nominowany w kategorii najlepszy aktor w serialu dramatycznym za rolę w "Narcos".
Z kim wygrał Wagner Moura? Zobacz pełną listę nominacji w kategorii najlepszy aktor w dramacie:
Joel Edgerton, "Sny o pociągach"
Oscar Isaac, "Frankenstein"
Dwayne Johnson, "Smashing Machine"
Michael B. Jordan, "Grzesznicy"
Wagner Moura, "Tajny agent"
Jeremy Allen White, "Springsteen: Ocal mnie od nicości"
