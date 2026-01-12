Złote Globy 2026: Wagner Moura ze statuetką dla najlepszego aktora w dramacie

Za nami 83. ceremonia wręczenia Złotych Globów, amerykańskich nagród filmowych i telewizyjnych przyznawanych przez Golden Globe Foundation, honorująca produkcje z 2025 roku. Podczas gali rozdania poznaliśmy zwycięzców, którzy zabrali złote statuetki do domów. Jednym z nich został Wagner Moura, który w filmie "Tajny agent" wcielił się w Marcela. Produkcja opowiada o ekspercie technologicznym, który ucieka przed swoją przeszłością i wraca do rodzinnego Recife w poszukiwaniu spokoju. Szybko jednak odkrywa, że nie będzie to łatwe.

"'Tajny agent' to film o pamięci, a raczej jej braku, i traumie pokoleniowej. Myślę, że skoro trauma może być przekazywana z pokolenia na pokolenie, to wartości również" - powiedział Moura w swoim przemówieniu.

Thriller polityczny, autorstwa Klebera Mendonçy Filho, zadebiutował na Festiwalu Filmowym w Cannes, ciesząc się ogromnym uznaniem, stając się najczęściej nagradzanym tytułem tego roku.

Dzięki wygranej podczas tegorocznej gali Złotych Globów 49-letni Moura został pierwszym w historii brazylijskim aktorem, który wygrał w kategorii najlepszy aktor w dramacie. Wcześniej, również jako pierwszy brazylijski aktor, był nominowany w kategorii najlepszy aktor w serialu dramatycznym za rolę w "Narcos".

Oto lista nominowanych w kategorii najlepszy aktor w dramacie

Z kim wygrał Wagner Moura? Zobacz pełną listę nominacji w kategorii najlepszy aktor w dramacie:

Joel Edgerton, "Sny o pociągach"

Oscar Isaac, "Frankenstein"

Dwayne Johnson, "Smashing Machine"

Michael B. Jordan, "Grzesznicy"

Wagner Moura, "Tajny agent"

Jeremy Allen White, "Springsteen: Ocal mnie od nicości"

