Złote Globy dla "Jednej bitwy po drugiej". Oscar jest pewny?

W nocy z 11 na 12 stycznia 2026 roku odbyło się 83. rozdanie Złotych Globów. Największymi zwycięzcami ceremonii okazali się film "Jedna bitwa po drugiej" i miniserial "Dojrzewanie". Obie produkcje otrzymały po cztery statuetki. Za najlepszy dramat uznano "Hamneta" w reżyserii Chloé Zhao. W kategoriach aktorskich nie brakowało zaskoczeń.
"Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona otrzymała Złote Globy za najlepszą komedię lub musical, reżyserię, scenariusz i drugoplanową kreację Teyany Taylor. Film jest od miesięcy faworytem w najważniejszych kategoriach oscarowych, a kolejne wyróżnienia tylko umacniają jego pozycję.
"Hamnet", który otrzymał Złoty Glob dla najlepszego dramatu, nagrodzono także za przejmującą kreację Jessie Buckley. Aktorka jest faworytką do Oscara. Za jej największą konkurentkę uznaje się Rose Byrne, która zachwyciła w "Kopnęłabym cię, gdybym mogła". Otrzymała ona nagrodę za główną rolę żeńską w komedii lub musicalu.
Za najlepszą rolę męską w dramacie uznano występ Wagnera Moury w "Tajnym agencie". Natomiast za kreację drugoplanową wyróżniono Stellana Skarsgårda w "Wartości sentymentalnej". Obaj zostali wcześniej zignorowani podczas nominacji do nagród Gildii Aktorów Scenicznych. Złote Globy zwiększają ich szanse na nominację do Oscara.
W kategoriach telewizyjnych dominowało "Dojrzewanie". Produkcję Netfliksa nagrodzono czterema Złotymi Globami: za najlepszy miniseral lub film telewizyjny oraz kreacje Stephena Grahama, Erin Doherty i Owena Coopera.
Po dwie statuetki otrzymały "The Pitt" i "Studio". Pierwszy uznano za najlepszy serial dramatyczny, drugi otrzymał Złoty Glob za produkcję komediową. Z Globami skończyli grający w nich główne role Noah Wyle i Seth Rogen.
Mistrzynią ceremonii była komiczka Nikki Glaser. W 2025 roku debiutowała jako prowadząca rozdania Złotych Globów i zebrała za to znakomite recenzje. Tym razem śmiała się także z samej siebie. "Dostałam kontynuację jak ‘Wicked’. Tak jak ‘Frankenstein’, zostałam poskładana przez europejskiego chirurga bez licencji" - mówiła w swoim monologu otwierającym.
Ofiarą jej dowcipów stał się między innymi 51-letni Leonardo DiCaprio, który by nominowany za swój występ w "Jednej bitwie po drugiej". "Ależ ty masz karierę, tyle niezapomnianych występów. Pracowałeś z każdym wielkim reżyserem. Masz trzy Złote Globy i Oscara. Co najważniejsze, osiągnąłeś to wszystko, zanim twoja dziewczyna skończyła 30 lat" - żartowała Glaser, nawiązując do upodobań aktora do o wiele młodszych od siebie partnerek. "Leo, przepraszam za ten dowcip, był tani. Nie chciałam tego, ale nic więcej o tobie nie wiem. Nie ma nic więcej. Otwórz się, stary".
"Hamnet", reż. Chloé Zhao
"Jedna bitwa po drugiej", reż. Paul Thomas Anderson
Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"
Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"
Jessie Buckley, "Hamnet"
Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Wagner Moura, Tajny agent
Timothée Chalamet, "Wielki Marty"
Teyana Taylor, "Jedna bitwa po drugiej"
Stellan Skarsgård, "Wartość sentymentalna"
"Tajny agent" (Brazylia), reż. Kleber Mendonça Filho
"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler
"K-popowe łowczynie demonów"
Ludwig Göransson, "Grzesznicy"
"Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów"
"The Pitt"
Rhea Seehorn, "Jedyna"
Noah Wyle, "The Pitt"
"Studio"
Jean Smart, "Hacks"
Seth Rogen, "Studio"
"Dojrzewanie"
Stephen Graham, "Dojrzewanie"
Michelle Williams, "Kwestia seksu i śmierci"
Erin Doherty, "Dojrzewanie"
Owen Cooper, "Dojrzewanie"
Ricky Gervais, "Ricky Gervais: Mortality"
"Good Hang with Amy Poehler"