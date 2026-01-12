Złote Globy dla "Jednej bitwy po drugiej". Oscar jest pewny?

"Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona otrzymała Złote Globy za najlepszą komedię lub musical, reżyserię, scenariusz i drugoplanową kreację Teyany Taylor. Film jest od miesięcy faworytem w najważniejszych kategoriach oscarowych, a kolejne wyróżnienia tylko umacniają jego pozycję.

Złote Globy 2026. Pewniaki i zaskoczenia w kategoriach aktorskich

"Hamnet", który otrzymał Złoty Glob dla najlepszego dramatu, nagrodzono także za przejmującą kreację Jessie Buckley. Aktorka jest faworytką do Oscara. Za jej największą konkurentkę uznaje się Rose Byrne, która zachwyciła w "Kopnęłabym cię, gdybym mogła". Otrzymała ona nagrodę za główną rolę żeńską w komedii lub musicalu.

Za najlepszą rolę męską w dramacie uznano występ Wagnera Moury w "Tajnym agencie". Natomiast za kreację drugoplanową wyróżniono Stellana Skarsgårda w "Wartości sentymentalnej". Obaj zostali wcześniej zignorowani podczas nominacji do nagród Gildii Aktorów Scenicznych. Złote Globy zwiększają ich szanse na nominację do Oscara.

Złote Globy 2026. "Dojrzewanie" dominuje w kategoriach telewizyjnych

W kategoriach telewizyjnych dominowało "Dojrzewanie". Produkcję Netfliksa nagrodzono czterema Złotymi Globami: za najlepszy miniseral lub film telewizyjny oraz kreacje Stephena Grahama, Erin Doherty i Owena Coopera.

Po dwie statuetki otrzymały "The Pitt" i "Studio". Pierwszy uznano za najlepszy serial dramatyczny, drugi otrzymał Złoty Glob za produkcję komediową. Z Globami skończyli grający w nich główne role Noah Wyle i Seth Rogen.

Złote Globy 2026. Nikki Glaser powróciła jako prowadząca

Mistrzynią ceremonii była komiczka Nikki Glaser. W 2025 roku debiutowała jako prowadząca rozdania Złotych Globów i zebrała za to znakomite recenzje. Tym razem śmiała się także z samej siebie. "Dostałam kontynuację jak ‘Wicked’. Tak jak ‘Frankenstein’, zostałam poskładana przez europejskiego chirurga bez licencji" - mówiła w swoim monologu otwierającym.

Ofiarą jej dowcipów stał się między innymi 51-letni Leonardo DiCaprio, który by nominowany za swój występ w "Jednej bitwie po drugiej". "Ależ ty masz karierę, tyle niezapomnianych występów. Pracowałeś z każdym wielkim reżyserem. Masz trzy Złote Globy i Oscara. Co najważniejsze, osiągnąłeś to wszystko, zanim twoja dziewczyna skończyła 30 lat" - żartowała Glaser, nawiązując do upodobań aktora do o wiele młodszych od siebie partnerek. "Leo, przepraszam za ten dowcip, był tani. Nie chciałam tego, ale nic więcej o tobie nie wiem. Nie ma nic więcej. Otwórz się, stary".

Pełna lista zwycięzców 82. Złotych Globów

Kategorie filmowe

Najlepszy dramat

"Hamnet", reż. Chloé Zhao

Najlepsza komedia lub musical

"Jedna bitwa po drugiej", reż. Paul Thomas Anderson

Najlepszy reżyser

Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy scenariusz

Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsza aktorka w dramacie

Jessie Buckley, "Hamnet"

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

Najlepszy aktor w dramacie

Wagner Moura, Tajny agent

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Timothée Chalamet, "Wielki Marty"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Teyana Taylor, "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Stellan Skarsgård, "Wartość sentymentalna"

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"Tajny agent" (Brazylia), reż. Kleber Mendonça Filho

Najlepsze osiągnięcie kinowe i finansowe

"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler

Najlepszy film animowany

"K-popowe łowczynie demonów"

Najlepsza muzyka

Ludwig Göransson, "Grzesznicy"

Najlepsza piosenka

"Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów"

Kategorie Telewizyjne

Najlepszy serial dramatyczny

"The Pitt"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Rhea Seehorn, "Jedyna"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Noah Wyle, "The Pitt"

Najlepszy serial komediowy lub musical

"Studio"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu

Jean Smart, "Hacks"

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu

Seth Rogen, "Studio"

Najlepszy serial limitowany, serial antologia lub film telewizyjny

"Dojrzewanie"

Najlepszy aktor w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym

Stephen Graham, "Dojrzewanie"

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym

Michelle Williams, "Kwestia seksu i śmierci"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w produkcji telewizyjnej

Erin Doherty, "Dojrzewanie"

Najlepszy aktor drugoplanowy w produkcji telewizyjnej

Owen Cooper, "Dojrzewanie"

Najlepszy występ w programie stand-upowym

Ricky Gervais, "Ricky Gervais: Mortality"

Najlepszy podcast

"Good Hang with Amy Poehler"