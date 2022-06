W piątkowy wieczór poznaliśmy m.in. laureata Nagrody Studentów Miasta Krakowa dla najlepszego filmu konkursowego. Jak co roku, również w ramach tej edycji gremium kilkunastu studentów filmoznawstwa wskazało najlepszy film spośród wszystkich zakwalifikowanych do festiwalowych konkursów. Nagrodę otrzymał film "Syndrom Hamleta" (reż. Natalia Niewiera i Piotr Rosołowski).

Zdjęcie Syndrom Hamleta reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski / materiały prasowe

Ogłoszone zostały także wszystkie nagrody specjalne, pozaregulaminowe oraz wyróżnienia. Producentki filmu "Syndrom Hamleta", Magdalena Kamińska i Agata Szymańska (Balapolis) otrzymały Nagrodę Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych oraz FDR Studio dla najlepszego producenta polskich filmów dokumentalnych i krótkometrażowych. Film otrzymał także wyróżnienie przyznane przez jury konkursu dokumentalnego. Jury postanowiło także wyróżnić Ihora Ivanko za film "Krucha pamięć".

Reklama

Zdjęcie "Krucha pamięć", reż. Ihor Ivanko / materiały prasowe

Nagrody za zdjęcia i montaż przypadły autorom filmu "Głos"(reż. Dominika Montean-Pańków). Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich za montaż otrzymała Milenia Fidler, a Nagrodę pod patronatem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia ufundowaną przez firmę Black Photon otrzymał Wojciech Staroń.

Zdjęcie "Głos", reż. Dominika Montean-Pańków / materiały prasowe

Wyróżnienia w międzynarodowym konkursie krótkometrażowym otrzymali Adán Aliaga za film "Hardcore" (film dokumentalny), Gerhard Funk za film "Kozie zaklęcie" (film animowany) i Alison Kuhn za film "Roje" (film fabularny).

W międzynarodowym konkursie DocFilmMusic, jury pod przewodnictwem Włodka Pawlika przyznało jedno wyróżnienie. Otrzymała je Ana Sofia Fonseca za film "Cesária Évora".

Krakowski Festiwal Filmowy

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście festiwali rekomendujących do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego. W piątkowy wieczór poznaliśmy wskazanego przez Krakowski Festiwal Filmowy kandydata, który ma szansę na najważniejsze europejskie filmowe trofeum w kategorii pełnometrażowego dokumentu: "Boylesque" (reż. Bogna Kowalczyk).

W ramach tegorocznej edycji KFF Industry online odbyły się trzy sesje pitchingowe: Animated in Poland - dla polskich projektów animowanych w produkcji oraz współorganizowane razem z Doc Lab Poland - Docs to Start i Docs to Go! - dla polskich projektów dokumentalnych w developmencie i w postprodukcji. Na gali rozdania nagród branżowych ogłoszono nagrody dla najlepszych prezentacji.

W tym roku była to już 10. edycja Animated in Poland. Prezentacje 8 zakwalifikowanych do programu projektów poprzedzone były konsultacjami i warsztatem technik pitchingowych, które prowadził Wim Vanacker - członek komisji selekcyjnej konkursu filmów krótkometrażowych na MFF w Cannes.

Podczas tegorocznych prezentacji Doc Lab Poland w ramach KFF Industry przedstawiono 18 projektów dokumentalnych, które poprzedzone były warsztatami i konsultacjami dla reżyserów i producentów polskich filmów dokumentalnych z tutorami, którymi w tym roku byli: Jacek Bławut, Lidia Duda, Hanka Kastelicová, Paweł Łoziński, Tracie Holder, Adriek van Nieuwenhuiyzen, Paul Pauwels, Małgorzata Świderska, Anna Wydra, Barbara Orlicz-Szczypuła, Martijn J.te Pas, Agnieszka Rostropowicz-Rutkowska, Rada Sesic, Katarzyna Wilk.

Docs to Start oraz Docs to Go są współorganizowane przez Fundację Filmową im. Władysława Ślesickiego w ramach DOC LAB POLAND.

Wszystkich laureatów Krakowskiego Festiwalu Filmowego i zdobywców głównych festiwalowych nagród poznamy w sobotę, 4 czerwca podczas uroczystej gali w Kinie Kijów.

Stacjonarna edycja festiwalu zakończy się w niedzielę, 5 czerwca pokazami filmów nagrodzonych. Filmy konkursowe oraz cykl specjalny Domówka są dostępne online na platformie KFF VOD do 12 czerwca.

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film