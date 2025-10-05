Kate Winslet: nie wróżono jej kariery. Wszystko przez... wygląd

Gdy stawiała pierwsze aktorskie kroki w reklamie płatków śniadaniowych, wyemitowanej w brytyjskiej telewizji, nikt nie spodziewał się, że w przyszłości znajdzie się wśród najlepiej opłacanych aktorek świata. Dziś uznawana jest za jedną z najjaśniej świecących filmowych gwiazd.

Kate Winslet na przestrzeni lat udowodniła, że potrafi wcielić się w niemal każdą postać. Ma na koncie imponującą kolekcję zapadających w pamięć ról - od "Niebiańskich istot", "Rozważnej i romantycznej" czy "Titanica", przez "Święty dym", "Iris", "Zakochanego bez pamięci", "Małe dzieci" po "Drogę do szczęścia" i "Rzeź" oraz seriale "Mildred Pierce" czy "Mare z Easttown". Za rolę, którą wykreowała w "Lektorze", otrzymała Oscara.

Ale początki nie były łatwe. Aktorka w wywiadzie udzielonym magazynowi "Vogue" w 2023 roku ujawniła, że gdy debiutowała przed kamerą, nikt nie wróżył jej spektakularnej kariery. Producenci i dyrektorzy castingów nie mieli zastrzeżeń co do umiejętności aktorskich Winslet, tylko do jej, ich zdaniem, niewystarczająco smukłej sylwetki.

"Ciągle słyszałam, że moje ciało ma zły kształt. Konsekwentnie powtarzano mi, że z taką figurą będę musiała zadowolić się mniejszymi stawkami. Po premierze "Titanica' ludzie byli dla mnie potwornie niemili. To, co o mnie wtedy pisano, było rodzajem przemocy" - wyjawiła laureatka Oscara.



Winslet nie pozwoliła jednak, by nieprzychylne komentarze zachwiały jej poczuciem własnej wartości. 5 października aktorka obchodzi 50. urodziny. Jak rozwijała się jej kariera?



Jak to się wszystko zaczęło?

Ekranowym debiutem Kate Winslet była rola w filmie Petera Jacksona "Niebiańskie istoty" (1994). Uwagę krytyków zwróciła na siebie rok później, występując w ekranizacji powieści Jane Austen "Rozważna i romantyczna", po raz pierwszy będąc wówczas nominowaną do nagrody Akademii Filmowej. Potem zagrała w filmach "Chłopak na dworze króla Artura", "Więzy miłości" i kinowej wersji "Hamleta", w którym przypadła jej rola Ofelii.

Prawdziwą międzynarodową sławę przyniosła jej rola w filmie " Titanic " (1997). Na ekranie partnerował jej Leonardo DiCaprio, a ona w wieku zaledwie 22 lat otrzymała swoją drugą nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Sukces superprodukcji Jamesa Camerona uczynił z niej jedną z najlepiej zarabiających gwiazd Hollywood. Wraz z kolejną nominacją do Oscara otworzyły się dla Winslet drzwi do wielkiej sławy i równie niebotycznej kariery. Zaskoczyła jednak wyborem kolejnych ról. Aktorka otrzymywała szereg propozycji od topowych reżyserów, które konsekwentnie odrzucała.



"Wywierano na mnie ogromną presję, by zrobić coś 'dużego', ale odrzuciłam to. Musiałam. Gdybym tego nie zrobiła, wypaliłabym się w wieku 25 lat. Udałam się więc do miejsca, w którym czułam się znów bezpiecznie" - wyznawała przed laty w wywiadach.

Po "Titanicu" Kate Winslet zagrała w dość niszowym filmie "W stronę Marrakeszu" (1998), którego akcja rozgrywa się w apogeum czasów hipisowskich. Po filmowej wyprawie do Maroka w kolejnym ekranowym wcieleniu aktorka wyruszyła do Indii - pojawiła się w "Świętym dymie" (1999) Jane Campion. Potem wystąpiła w rozgrywającej się podczas drugiej wojny światowej "Enigmie" (2001) i biograficznym filmie "Iris" (2001) o burzliwej miłości pisarki Iris Murdoch i jej męża, krytyka literatury, Johna Bayleya. Za tę kreację otrzymała znowu nominację do Oscara.



Zdjęcie Kate Winslet i Leonardo DiCaprio w filmie "Titanic" / materiały prasowe

Kate Winslet i jej nieoczywiste wybory

Rolą w filmie Michela Gondry'ego "Zakochany bez pamięci" (2004, Oscar za scenariusz) Kate Winslet przełamała swój wizerunek - dojrzałej i poukładanej aktorki, jaki widzowie znali z jej wcześniejszych produkcji. Kreacja ta przyniosła jej kolejne nominacje do Oscara, BAFTY i Złotego Globu. "Marzyłam o głównej roli w niebanalnej, romantycznej historii o kochankach z emocjonalnymi problemami. (...) Sama czasem bywam szajbuską z niewyparzoną gębą, ale jestem też nieśmiałą osobą, która próbuje odnaleźć siebie" - tak opowiadała o swej bohaterce.

Absolutnym zaskoczeniem dla fanów Kate Winslet była jej kreacja w zwariowanym musicalu Johna Turturro "Romance & Cigarettes" (2005). Aktorka wcieliła się tu w emanującą ekranowym seksapilem rudowłosą femme fatale o imieniu Tula.

Zagrała też w głośnym filmie "Marzyciel" (2004) i jednej z najbardziej lubianych komedii romantycznych "Holiday" (2006).

Hollywoodzka gwiazda zaczęła też przyjmować role w filmach, w których pojawiały się odważne sceny dla dorosłych. Tak było w dramacie "Małe dzieci" (2006). "Pomyślałam: 'Całe życie kręcę się wokół czegoś, czego nie mam śmiałości zrobić. A teraz to zrobię! Naprawdę byłam z siebie zadowolona, jak to już nakręciliśmy" - powiedziała aktorka po premierze filmu.

Jedną z najwybitniejszych ról w filmografii Kate Winlet pozostaje nagrodzona Oscarem kreacja w filmie Stephena Daldry'ego "Lektor" (2008). Opowieść o zaskakującej relacji dojrzałej kobiety, skrywającej mroczny sekret z przeszłości i młodego chłopaka, także obfitowała w śmiałe sceny. Nie jest tajemnicą, że reżyser był zdeterminowany, by pracować z hollywoodzką gwiazdą. Uznał, że tylko ona jet w stanie tak przeistoczyć się na ekranie. Miał rację!

"Kate Winslet jest w 'Lektorze' niesłychanie pospolita. Gra prostą niemiecką pracownicę, która przed wojną zatrudniona była w Siemensie, teraz próbuje ukryć haniebną obozową przeszłość za posadą kasjerki biletów. Pospolite są jej spierzchłe dłonie i usta. Pospolita jest jej zgrzebna fryzura. Pospolite jest jej ciało. To niebywałe" - pisał po berlińskiej premierze filmu recenzent Interii.

Kolejne jej role to pasmo sukcesów. Kreacje gwiazdy chwalili zarówno widzowie, jak i krytycy.

Z Leonardo Di Caprio, partnerem z "Titanika", Winslet spotkała się ponownie na planie "Drogi do szczęścia" (2008) Sama Mendesa. W 2011 roku znalazła się w gwiazdorskiej obsadzie kameralnego filmu Romana Polańskiego "Rzeź". Potem pojawiła się w thrillerze "Contagion - Epidemia strachu" (2011) Stevena Soderbergha, dramacie Jasona Reitmana "Długi, wrześniowy weekend" (2013), ekranizacji bestsellerowej powieści Veroniki Roth "Niezgodna" (2015), biograficznym obrazie "Steve Jobs" (2015). Trafiła też na plan filmu "Na karuzeli życia" (2017) Woody'ego Allena.



W 2024 aktorka zagrała główną rolę w filmie "Lee", który był biografią Lee Miller, modelki i fotografki wojennej.

Zdjęcie Kate Winslet w produkcji HBO "Mare z Easttown" / materiały prasowe

Kate Winslet: seriale i reżyseria

Aktorka występuje również w serialach. Jedną z nielicznych telewizyjnych kreacji Kate Winslet jest tytułowa rola w mini-serialu HBO "Mildred Pierce" (2011) opowiadającym o losach niezależnej kobiety, która w czasach Wielkiego Kryzysu stara się za wszelką cenę zapewnić godne życie sobie i swoim córkom. Za tę kreację aktorka otrzymała Złoty Glob oraz statuetkę Emmy.

Winslet zagrała też w serialu "Mare z Easttown" (2021). Produkcja opowiadająca o charyzmatycznej, a zarazem mocno doświadczonej przez los detektyw z małego miasteczka, która bada skomplikowaną sprawę morderstwa nastolatki, borykając się jednocześnie z problemami w życiu osobistym, doczekała się ogromnej widowni i uznania ze strony krytyków.



Ostatnio Winslet mogliśmy oglądać w serialu "Reżim" (2024). Za tę rolę aktorka ponownie zdobyła nominację do Złotego Globu.

Musiał nadejść ten dzień, kiedy Kate Winslet przestało wystarczać aktorstwo. Już wiemy, że hollywoodzka gwiazda zadebiutuje jako reżyserka filmem "Goodbye June" dla Netflixa, jednocześnie wcielając się w jedną z ról i pełniąc funkcję producentki. W obsadzie nie zabraknie innych znakomitych nazwisk - na ekranie pojawią się m.in. Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall i Helen Mirren.



Scenariusz do filmu napisał Joe Anders, syn Winslet z jej związku z Samem Mendesem. Za produkcję, oprócz samej aktorki, odpowiada również Kate Solomon, która wcześniej współpracowała z Winslet przy filmie "Lee". Ma to być wzruszający, ale jednocześnie pełen humoru dramat o rozdzielonym rodzeństwie, które nieoczekiwanie musi się zjednoczyć w trudnych okolicznościach. Akcja rozgrywa się we współczesnej Anglii, a zdjęcia realizowane będą w Wielkiej Brytanii.

Kate Winslet prywatnie

Kate Winslet chroni swoje życie prywatne. Wiadomo, że trzykrotnie wychodziła za mąż.

Jej pierwszym mężem był reżyser Jim Threapleton. Poznali się, kiedy mężczyzna był asystentem na planie filmu "W stronę Marrakeszu". Mają córkę Mię, urodzoną w 2000 roku.

Drugim mężem Winslet był angielski reżyser Sam Mendes . Pobrali się w maju 2003 roku w Indiach. Kate miała wtedy 27 lat, Sam był 10 lat starszy. Sześć miesięcy później na świat przyszedł ich syn Joe. W 2010 poinformowano o rozstaniu pary.

Trzecim mężem aktorki jest biznesmen Edward Abel Smith. Para ma jedno dziecko. W grudniu 2022 roku świętowali dziesięciolecie małżeństwa. Jak zwykle prywatnie, z dala od mediów. Na co dzień mieszkają w Sussex. Jak zapewnia aktorka, wiodą tam "naprawdę zwyczajne życie".

